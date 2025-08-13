Municipio chileno vota para eliminar el nombre Salvador Allende de una calle

El Ayuntamiento de San Miguel, Chile, aprobó el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a su anterior denominación, Avenida Salesianos. La medida fue aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra, con el voto decisivo de la alcaldesa Carol Bown. Esta decisión revoca el cambio de nombre realizado en 2023.
Votaron a favor la alcaldesa Bown y representantes de los partidos UDI y RN, así como un miembro del partido Republicanos, mientras que se manifestaron en contra varios partidos de la oposición, como el FA, el PC y el PS, además de un independiente.
La decisión generó reacciones diversas: los partidarios del cambio aplaudieron y portaron pancartas, mientras que los opositores gritaron a favor del exmandatario, depuesto durante el golpe militar de 1973.
El cambio pasará ahora a un proceso administrativo para su implementación. Se brindará información y apoyo a los residentes durante la transición. “Con cinco votos a favor y cuatro en contra, se aprueba la propuesta de cambiar el nombre del Bien Público Nacional, actualmente Avenida Salvador Allende, a Avenida Salesianos”, anunció la secretaria de sesión.
“Con base en la decisión de hoy, el municipio activará los procesos de coordinación administrativa e interinstitucional necesarios para implementar este cambio”, declaró Bown.
“Supervisaremos cada etapa y brindaremos a los residentes canales claros de información y apoyo cuando sea necesario, para facilitar el cambio y minimizar cualquier impacto práctico que pueda surgir”, añadió.