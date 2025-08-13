Municipio chileno vota para eliminar el nombre Salvador Allende de una calle

La alcaldesa Bown emitió el voto decisivo

El Ayuntamiento de San Miguel, Chile, aprobó el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a su anterior denominación, Avenida Salesianos. La medida fue aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra, con el voto decisivo de la alcaldesa Carol Bown. Esta decisión revoca el cambio de nombre realizado en 2023.

Votaron a favor la alcaldesa Bown y representantes de los partidos UDI y RN, así como un miembro del partido Republicanos, mientras que se manifestaron en contra varios partidos de la oposición, como el FA, el PC y el PS, además de un independiente.

La decisión generó reacciones diversas: los partidarios del cambio aplaudieron y portaron pancartas, mientras que los opositores gritaron a favor del exmandatario, depuesto durante el golpe militar de 1973.

El cambio pasará ahora a un proceso administrativo para su implementación. Se brindará información y apoyo a los residentes durante la transición. “Con cinco votos a favor y cuatro en contra, se aprueba la propuesta de cambiar el nombre del Bien Público Nacional, actualmente Avenida Salvador Allende, a Avenida Salesianos”, anunció la secretaria de sesión.

“Con base en la decisión de hoy, el municipio activará los procesos de coordinación administrativa e interinstitucional necesarios para implementar este cambio”, declaró Bown.

“Supervisaremos cada etapa y brindaremos a los residentes canales claros de información y apoyo cuando sea necesario, para facilitar el cambio y minimizar cualquier impacto práctico que pueda surgir”, añadió.