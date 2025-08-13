Falklands, Aprueban Guía Modelo para mercado de arrendamientos

De acuerdo al último censo de las Falklands, 2021, la población alcanza unas 3,600 personas en tanto el número de viviendas a 1.300

El Consejo Ejecutivo (ExCo) de las Islas Falkland ha publicado la Guía/Modelo en materia de arrendamientos voluntarios considerado un apoyo tanto para propietarios como arrendatarios.

El acuerdo se ha elaborado para reflejar las mejores prácticas en los arreglos de arrendamiento, al tiempo que se tiene en cuenta el contexto único del contrato de arrendamiento, y alquiler de viviendas en las Islas.

Según comunicado del gobierno de las Islas proporciona un marco claro y equilibrado que puede adaptarse a una amplia gama de situaciones de arrendamiento a largo plazo. Las cláusulas básicas son coherentes con los contratos de arrendamiento estándar, con cláusulas optativas que permiten flexibilidad basada en contratos individuales.

Junto al acuerdo, se ha elaborado un conjunto de directrices para ayudar a los propietarios e inquilinos a entender mejor sus derechos y responsabilidades. Juntos, estos documentos pretenden establecer un estándar para la práctica de arrendamiento en las Falklands.

Aunque el acuerdo es voluntario y no tiene un impacto regulatorio inmediato, su publicación marca un paso significativo hacia la seguridad y la claridad para ambas partes en un arrendamiento. También apoya los objetivos más amplios de la estrategia de vivienda del Gobierno de las Islas Falkland, tal como fuera aprobada por ExCo en 2021 y reforzada en el Plan de las Islas 2022-26.

El modelo de acuerdo de arrendamiento y orientación se pondrán a disposición en el sitio web del Departamento de Políticas, Economía y Servicios Corporativos (DPECS) en formato editable. ExCo también aprueba el inicio de los trabajos para adoptar el Modelo de Acuerdo de Arrendamiento como acuerdo estándar de arrendamiento para arrendamientos públicos.