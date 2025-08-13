Explosión en el sur de Brasil deja 9 muertos

Se requerirán pruebas de ADN para identificar los cuerpos de los fallecidos

Al menos nueve personas murieron este martes tras una explosión en la fábrica de explosivos Enaex Brasil en Quatro Barras, municipio del sureño estado de Paraná, cerca de Curitiba. Además, siete personas resultaron heridas.

La fuerza de la explosión fue tan grande que los cuerpos de los fallecidos quedaron fragmentados, y se requerirán pruebas de ADN para confirmar sus identidades, explicó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hudson Leôncio Teixeira. Otros siete trabajadores sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná, la explosión ocurrió mientras se cargaban materiales explosivos en un camión.

El Ministerio Federal de Trabajo ha iniciado una investigación sobre las condiciones de seguridad de la empresa.

Enaex Brasil emitió un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y comprometiéndose a cooperar con la investigación en curso. El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, también publicó un mensaje de duelo en redes sociales.

Otras siete personas sufrieron heridas leves, fueron atendidas de inmediato y se encuentran en sus hogares con sus familias. Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.

“Enaex Brasil permanece a disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido. Se publicarán nuevas declaraciones de forma activa y transparente a medida que se reciban las confirmaciones oficiales”, declaró la compañía.