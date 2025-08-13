Cadena de supermercados paraguaya suspendida por motivos dudosos

Se cree que la decisión tiene motivaciones políticas

Las autoridades paraguayas cerraron temporalmente las sucursales de la cadena de minimercados Biggie Express, una medida que se cree tiene motivaciones políticas. “Estamos aquí cumpliendo con lo que nos pide el presidente Santiago Peña...”, declaró Sara Irún, titular de la Secretaría de Protección al Consumidor y al Usuario (Sedeco). La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) también participó.

Las autoridades declararon que, durante las inspecciones periódicas, detectaron una “falla sistemática y grave” en la cadena de suministro, incluyendo la venta de productos como mayonesa, queso, yogur, cereales y carne vencidos, reetiquetados o en mal estado.

La suspensión afecta a las 263 tiendas Biggie Express, aunque las irregularidades se detectaron solo en algunos establecimientos. Las autoridades afirmaron que se trataba de una medida sanitaria. “No se trata solo de una o dos tiendas; estamos viendo una falla sistemática y grave”, argumentó Irún. Los productos encontrados “ponen en riesgo la vida de los consumidores”, mencionó. Se ha sugerido que la suspensión se originó en una “vendetta” ordenada por el presidente Santiago Peña Nieto contra la empresa matriz, Grupo ABC, a la que había criticado previamente. Los medios de comunicación de ABC expusieron el estilo de vida ostentoso de Peña mientras los hospitales carecían de profesionales y medicamentos.

Tanto Sedeco como Dinavisa han iniciado investigaciones administrativas sobre el asunto. Las empresas han sido suspendidas hasta que realicen las correcciones necesarias y soliciten una nueva inspección.

Los empleados de Biggie no deberían verse afectados por esta suspensión, ya que se trata de una medida sanitaria, explicó también el asesor legal de Dinavisa.