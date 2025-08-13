Reciba nuestras noticias en su correo! x

Armada Argentina interesada en fragatas italianas y danesas

Miércoles, 13 de agosto de 2025 - 10:01 UTC
La Armada Argentina busca cubrir el vacío dejado por la reciente baja de varias unidades La Armada Argentina busca cubrir el vacío dejado por la reciente baja de varias unidades

La Armada Argentina está considerando modernizar su flota con unidades de Dinamarca e Italia, según se informó esta semana en Buenos Aires.

El país sudamericano está considerando las fragatas de la clase Maestrale, actualmente desmanteladas, de la Armada Italiana, construidas entre 1982 y 1985. Estas fragatas fueron diseñadas principalmente para la guerra antisubmarina, pero también cuentan con capacidades antiaéreas y antisuperficie. Su armamento incluye misiles antibuque Otomat Teseo Mk 2 (con un alcance de hasta 180 km), misiles antiaéreos Aspide y un cañón Oto Melara de 127 mm. Para la defensa cercana, cuentan con sistemas Breda DARDO con cañones de 40/70 mm. En cuanto a la guerra antisubmarina, cuentan con dos tubos triples ILAS-3 de 324 mm que permiten el lanzamiento de 12 torpedos antisubmarinos, así como dos tubos para el torpedo A184 de 533 mm (entre 6 y 8 unidades). Estos torpedos, con un alcance de hasta 9 kilómetros, son más lentos que sistemas como el ASROC, pero ofrecen la ventaja de no requerir lanzadores voluminosos.

Tienen 123 metros de eslora, desplazan aproximadamente 3040 toneladas a plena carga y alcanzan velocidades máximas de 30 nudos con un alcance de 6000 millas náuticas a 15 nudos. Su sistema de propulsión es combinado (CODAG), con dos turbinas de gas Fiat-General Electric LM-2500 y dos motores diésel. Otra opción son las fragatas de defensa aérea danesas de clase Iver Huitfeldt, más modernas y que entraron en servicio en 2012. Estas fragatas cuentan con radares avanzados y están equipadas con un Sistema de Lanzamiento Vertical (VLS) para misiles como el SM-2 y el ESSM, así como misiles antibuque Harpoon.

La adquisición definitiva de cualquiera de estas clases de buques tendría como objetivo cubrir el vacío dejado por los buques argentinos recientemente dados de baja y representaría un paso significativo en los esfuerzos de modernización naval del país.

