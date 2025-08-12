Lula y Xi Jinping conversan sobre asuntos bilaterales y globales

Ambos presidentes coincidieron en que los aranceles de Washington constituyen obstáculos para un sistema internacional justo y equitativo

Los presidentes Xi Jinping de China y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil mantuvieron este lunes una conferencia telefónica en la que abordaron temas de interés mutuo, así como asuntos globales. Ambos líderes coincidieron en que las relaciones entre China y Brasil se encuentran en su mejor momento y planean seguir trabajando juntos.

Xi afirmó que China y Brasil pueden servir como ejemplo de unidad y autosuficiencia para el Sur Global, con el objetivo de construir un mundo más justo y sostenible. “China está dispuesta a trabajar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y lograr una cooperación más beneficiosa para ambas partes, dando ejemplo de solidaridad y autosuficiencia entre las principales potencias del Sur Global, y construyendo conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible”, declaró.

También condenaron los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos y destacaron la importancia de la unidad global contra el proteccionismo. Xi expresó específicamente su apoyo a Brasil en la defensa de su soberanía nacional y sus legítimos derechos. Ambos mandatarios coincidieron en que los aranceles de Washington constituyen obstáculos para un sistema internacional justo y equitativo.

Lula y Xi abordaron el fortalecimiento de la coordinación dentro de grupos multilaterales, como los BRICS. También hablaron sobre la colaboración para afrontar desafíos globales, como la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil y la resolución de la crisis en Ucrania. Asimismo, Xi felicitó a Brasil por la exitosa organización de la reciente cumbre de los BRICS.

El líder sudamericano también afirmó que su país otorga gran importancia a sus relaciones con China y espera fortalecer la cooperación, fomentar la alineación estratégica y promover un mayor desarrollo de los lazos bilaterales. Asimismo, informó a Xi sobre el actual estado de las relaciones de Brasil con Estados Unidos. Lula elogió además los esfuerzos de China por adherirse al multilateralismo y salvaguardar las normas de libre comercio, así como su papel responsable en los asuntos internacionales.