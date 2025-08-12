Lanzan en Brasil nueva investigación judicial contra Bolsonaro

El caso se originó a petición del ministro de Justicia Lewandowski

Fiscales brasileños abrieron una nueva investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien ya se encuentra bajo arresto domiciliario y está siendo juzgado por diversos casos, por su presunta participación en el envío de un mensaje que vinculaba al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Assad en Siria.

El Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) accedió a la solicitud del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, quien el 7 de julio solicitó a la Policía Federal (PF) que investigara posibles delitos contra el honor de Lula, “además de cualquier delito conexo”.

El motivo del proceso surgió a raíz de una denuncia anónima recibida por el Ministerio, según la cual Bolsonaro presuntamente difundió una imagen a través de WhatsApp que vinculaba a Lula con el exdictador sirio Bashar al-Assad y la ejecución de personas LGBTQIA+.

Tras una revisión de jurisdicción, la Policía Federal remitió el caso de Bolsonaro al Ministerio Público, que decidió abrir una investigación a cargo de la Policía Civil del Distrito Federal, bajo la supervisión del 5.º Juzgado Penal de Brasilia. (Fuente: Agencia Brasil)