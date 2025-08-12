Falklands, PNB en 2024 alcanzó £288 millones e ingreso PNB per cápita, £ 85.060

La pesca y la acuicultura siguieron siendo el sector dominante, contribuyendo con 168 millones de libras esterlinas, o el 58,3 % del PIB.

El Departamento de Políticas del Gobierno de las Islas Falkland ha anunciado la publicación de las Cuentas Nacionales de las Islas Falklands para los años 2014 a 2024, reflejando la pujanza sostenida de su economía.

En 2024, el Producto Nacional Bruto de las Islas Falkland creció un 2,7% en términos nominales a 288 millones de libras esterlinas, mientras que el PIB en términos reales aumentó un 3,6% hasta £175 millones.

El PIB per cápita llegó a 85.060 libras esterlinas, en tanto el ingreso nacional bruto per cápita aumentó a 58.749 libras esterlinas, lo que refleja la evolución positiva del panorama económico.

Es importante tener presente que las cuentas nacionales de las Islas Falkland sólo se preparan estacionalmente por año civil. Sin embargo, los ejercicios contables de las empresas suelen llegar hasta el 31 de marzo o el 30 de junio, similares a las cuentas del gobierno de las Islas.

La solución a esta cuestión ha sido utilizar cifras para cada entidad para un ejercicio contable que termina en el año de las cuentas nacionales en cuestión. Esto presenta dificultades para la interpretación de las Cuentas Nacionales cuando hay cambios significativos en el rendimiento de las entidades entre ejercicios contables, y esos períodos no se corresponden con los años naturales. En el caso de los agregados de Cuentas Nacionales 2024, el impacto de la inexistente segunda zafra del calamar Loligo no se refleja en la cifra del año, sino que se reflejará en las cifras de 2025 que se publicarán el próximo año.

El informe completo está disponible en línea en www.falklands.gov.fk/policy/statistics/national-accounts