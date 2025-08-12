Falklands festeja su Día con emisión de billetes ilustrados con motivos de las Islas

Un símil de un billete nuevo ilustrado con la flor nacional de las Falklands, “pale Maiden”

Semana de festejos y afirmación de la autonomía de las Islas Falkland, mañana miércoles 13 por la noche habrá una recepción en el Museo Histórico y del Patrimonio de Falklands en que se hará la presentación oficial de la nueva serie de billetes, especialmente impresos con motivos propios de las Islas, en tanto en la jornada siguiente, Agosto 14, se celebrara el Día de las Islas Falklands, en que oficialmente entrará en circulación la nueva emisión de billetes de £5, £10 y £20.

En la recepción del miércoles, además de una cinta especialmente elaboradas a propósito de la nueva emisión, se subastaran una serie de los nuevos billetes con numeración alusiva a fechas significativas de la historia de Falklands. Se invita a todo el público a asistir al lanzamiento y a pujar por una pieza única de la historia de las Falklands. Lo recaudado se volcara a distintas organizaciones benéficas locales debidamente registradas.

Huelga decir que los nuevos billetes tienen la imagen del Rey Carlos III, en clara manifestación de respaldo a la Corona, imagen a partir de una toma del fotógrafo oficial del Rey, Hugo Burnand.

Importa decir que el 14 de agosto es fecha de gran importancia en el calendario de las Islas Falkland, pues en ese día pero en 1592, el marino y explorador ingles Capitán John Davis en su nave, “Desire”, desviado por una tormenta, avistó un archipiélago que posteriormente seria identificado y denominado como las Islas Falkland. El escudo de las Islas también aprovecha para ilustrarse con una oveja (hasta hace unos años principal fuente de la economía Isleña) y una nave, con la frase, “Desire the Right”.

Según se indica los siguientes billetes irán a subasta:

A001592 (Juego completo), el cual refiere al primer avistamiento de las Falklands por el Capitán John Davis en el 'Desire'

A001690 (Juego completo) Primer desembarco registrado por el Capitán inglés John Strong

A001765 (Juego completo) El comodoro John Byron desembarcó en la isla Saunders y nombró la zona como Port Egmont, reclamándola para la Corona Británica

A001833 (Juego completo) Reafirmación de la soberanía británica sobre Falklands por el Capitán Onslow

A002013 (Juego completo) Referéndum celebrado sobre el estatus político de las Islas Falklands, abrumadoramente favorable a que las Islas se consideren un Territorio Británico de Ultramar

A002025 Emisión de nuevos billetes para las Islas Falkland

A140682 (£5 y £20), Fecha de la liberación de las Islas Falkland de las fuerzas militares argentinas que invadieron y ocuparon en abril del 1982

A140825 (£5 y £20) Fecha de emisión de nuevos billetes para las Islas Falklands

£5, £10, £20 Seleccione el año entre 1925 y 2025, excluyendo los años anteriores

Planchas sin cortar (Juego completo)

Planchas sin cortar (£5, £10 y £20)

El juego completo de A001982 se donará al Museo de Islas Falklands y al Fondo del Patrimonio