Concurso regional “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”

El Gobierno de las Islas Falkland invita a universitarios de la región a participar del concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”, para lo cual por intermedio de las Embajadas Británicas de Argentina, Paraguay y Uruguay se convoca a estudiantes universitarios a participar del concurso.

El concurso regional ofrece participar por la posibilidad de visitar las Islas Falkland durante una semana con todos los gastos cubiertos. Para participar, los concursantes deben enviar un video de un minuto respondiendo en inglés a la pregunta “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?”.

La persona ganadora debe ser activa en las redes sociales y estar dispuesta a compartir su experiencia a través de esos canales.

El concurso pretende promover el intercambio cultural entre las Islas Falklands y el Cono Sur, y difundir el conocimiento sobre las islas y su gente.

La competencia comenzará el 8 de agosto de 2025 y concluirá el 25 de agosto de 2025 inclusive. Las fechas podrán ser extendidas a la sola discreción de la institución responsable por su organización.

El cronograma se ajusta al siguiente detalle, 8 al 25 de agosto: fecha para envío de los videos; 5 de septiembre: se publicarán los videos finalistas de cada país en las respectivas redes de las Embajadas de Reino Unido; 26 de septiembre: las Embajadas Británicas de Argentina y Paraguay anunciarán los ganadores y Viaje a las Islas Falkland: 10-17 de enero de 2026

En el caso de los cinco finalistas de Uruguay, el 9 de setiembre harán una presentación presencial ante un panel en Expo Prado y se dará a conocer al ganador ese mismo día.