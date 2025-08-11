Uruguay: Sin víctimas tras naufragio de embarcación recreativa frente a Maldonado

Una embarcación recreativa se hundió frente a Punta Fría, en el departamento uruguayo de Maldonado, lo que obligó a la Prefectura a rescatar a sus seis ocupantes. Tras una llamada de socorro, la embarcación deportiva “Espartana” fue la primera en llegar al lugar. Para entonces, los sobrevivientes ya se encontraban en el agua.

Según el portavoz de la Armada Uruguaya, Alejandro Pérez, alrededor de las 10.30 am se recibió una llamada al 911 informando del naufragio de una embarcación en la zona de Punta Fría, cerca de Piriápolis. Punta Fría es una pequeña península rocosa en la costa de Maldonado, frecuentada por surfistas y pescadores. El lugar es conocido por sus aguas cristalinas y formaciones rocosas.

Cinco sobrevivientes fueron liberados tras llegar a la costa, pero el restante fue trasladado a un centro médico en Piriápolis con hipotermia, donde recibió el alta después del mediodía.

La Prefectura, que envió dos unidades desde Piriápolis, investiga la causa del hundimiento.