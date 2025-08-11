Reciba nuestras noticias en su correo! x

Malas noticias para las pymes argentinas

Lunes, 11 de agosto de 2025 - 10:08 UTC
Las compras se concentraron en productos de primera necesidad, indicó la CAME Las compras se concentraron en productos de primera necesidad, indicó la CAME

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron un 2% interanual en julio y un 5,7% respecto a junio, marcando el cuarto mes consecutivo de descenso, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de ello, las ventas acumuladas en 2025 siguen un 7,6% por encima de las del mismo período de 2024.

El gasto de los consumidores se vio afectado negativamente por factores como el endeudamiento de los hogares, la limitación del crédito y el aumento de los costes operativos. En respuesta, los minoristas recurrieron a promociones y planes de pago para incentivar las ventas, centradas en artículos esenciales de bajo coste.

Entre los sectores con mayor crecimiento se encuentran la perfumería (+1,8%), la farmacia (+0,9%) y la alimentación y bebidas (+0,4%). Los sectores con mayor caída fueron Bazar, Decoración, Textiles para el Hogar y Muebles (-6,7%), seguidos de Textiles y Confección (-5,1%), Calzado y Marroquinería (-2,5%) y Ferretería, Electricidad y Materiales de Construcción (-1,9%).

La mayoría de las empresas (57,9%) reportaron que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto al año anterior, mientras que un número creciente (30%) indicó que había empeorado. De cara al futuro, casi la mitad de las empresas encuestadas (49,2%) cree que su situación económica mejorará el próximo año.

Las ligeras variaciones derivadas del aguinaldo de mitad de año y las vacaciones de invierno no alteraron la tendencia general. “Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y de bajo monto, con una cuidadosa planificación del gasto”, indicó la CAME. “El frío favoreció el consumo de ciertos productos, especialmente alimentos de temporada. Además, las promociones y los descuentos sirvieron como incentivo en algunos segmentos”, señaló.

