EE. UU. aún tiene ases bajo la manga, declara Eduardo Bolsonaro

El diputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, declaró al Financial Times en una entrevista que estaba cabildeando en Estados Unidos para aumentar la presión sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) de su país.

El congresista Bolsonaro explicó que abogaba por nuevas sanciones y medidas contra los jueces involucrados en el juicio de su padre por presuntamente orquestar un golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro insistió en que el mandatario estadounidense Donald Trump tenía “varias posibilidades sobre la mesa”, incluyendo ampliar las sanciones más allá del juez Alexandre De Moraes, incluyendo a su esposa y aliados, revocar más visas e imponer nuevos aranceles. El legislador también admitió que tenía planes de impulsar sanciones similares en el Parlamento Europeo. “Quiero llamar la atención de los parlamentarios europeos sobre las sanciones estadounidenses para que pueda ser sancionado allí”, declaró.

A pesar de las críticas de que sus acciones podrían perjudicar la economía brasileña, Eduardo Bolsonaro argumentó que su objetivo era “salvar la democracia”.

A diferencia de Trump, “De Moraes ha agotado todas sus opciones”, señaló también Bolsonaro hijo. Mencionó posibles sanciones contra la esposa de De Moraes, “quien es su brazo financiero”, así como la revocación de visas que a otros aliados del juez, además de las anuladas la semana pasada.

Eduardo Bolsonaro señaló asimismo que estaba preparado para “que la gente de izquierda me insulte y me critique”.