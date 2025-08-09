Milei defiende su veto a las “causas nobles” del Congreso

“Si quieren volver atrás, tendrán que sacarme con los pies para delante”, subrayó Milei

El presidente argentino Javier Milei explicó en su mensaje transmitido el viernes por la noche que vetó leyes recientemente aprobadas por el Congreso para aumentar las pensiones y las prestaciones por discapacidad que habrían incrementado el gasto, lo que habría llevado a imprimir moneda o a subir impuestos para evitar la destrucción del superávit fiscal.

El jefe de Estado anunció un decreto para impedir que el Tesoro se endeude con el Banco Central y un proyecto de ley que se enviará al Congreso próximamente para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que generen déficit fiscal.

Milei sostuvo que su gobierno ha “sacado de la pobreza a 10 millones de personas” y enfatizó que “no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”.

También advirtió al Congreso que vetaría leyes que aumentaran la financiación universitaria y el apoyo al Hospital Garrahan.

“En el último mes, el Congreso impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superávit fiscal. Con causas nobles como excusa, promulgan leyes que llevan al gobierno nacional a la quiebra”, argumentó Milei. “Sería fácil apoyar cualquier iniciativa, como hicieron presidentes anteriores, pero mi trabajo no es hacer lo que me conviene en términos de poder”, añadió, señalando que las leyes recientes representaban “un gasto anualizado de prácticamente el 2,5% del PIB”, lo que “implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF al año o, en otras palabras, una deuda adicional de más de 300.000 millones de dólares, o un aumento del 70% de la deuda nacional”.

“El Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y destrucción porque sabe que cada paso que damos les dificulta el regreso al poder”, señaló.

“Antes de dar falsas esperanzas a los argentinos, optamos por ser francos al decirles lo difícil que sería el camino y ser firmes al recorrerlo, entendiendo que nada valioso en la vida se logra de la noche a la mañana”, insistió el Presidente. “Mi objetivo es hacer el bien, aunque eso implique que me acusen de hacer el mal”, porque “vinimos a arreglar la economía desde la raíz”. “Usando causas nobles”, el Congreso aprueba “leyes que están arruinando a la nación”, dijo, y agregó que “no hay dinero” para financiar las iniciativas impulsadas por la oposición, cuyos miembros deberían “ganarse la vida honradamente en el sector privado”, si no estuvieran exprimiendo al Estado desde siempre.

“No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver a la senda de la decadencia. Y al Congreso le digo: si quieren volver atrás, tendrán que sacarme con los pies para adelante”, subrayó Milei.