Falklands y cría comercial de salmones: decisión recaerá sobre la nueva Asamblea Legislativa

El legislador electo MLA Mark Pollard explicó ante una asamblea publica lo que se consideran los pasos a seguir para llegar a la consulta sobre cría comercial de salmones

La serie de etapas conducentes a la consulta sobre la cría comercial de salmones en las Islas Falkland “quedará para la próxima Asamblea Legislativa,” así lo confirmó el legislador MLA Mark Pollard, durante la asamblea publica a principios de mes, y aunque animó delinear los pasos a cumplir y un plazo de tiempo para su cumplimiento, insistió está supeditado a las decisiones que se tomen tras las elecciones generales.

MLA Pollard agregó que la nueva Asamblea Legislativa electa será informada en detalle una vez asuman sus cargos, y entonces se decidirá si es que resulta, o no, realizar un viaje para recoger información de otros países que crían salmones”.

“Si se requiere un viaje para recoger información sobre dicha industria, y lo consideran útil, entonces se tendría que producir durante enero…y la consulta comenzaría en febrero del 2026 durante ocho meses”.

Y por tanto “las respuestas a la consulta serán analizadas entre abril y mayo 2026. Por su parte el Consejo Ejecutivo elaborara un documento a partir de esas informaciones entre mayo y junio del 2026.

“Yo diría que todo depende de la nueva Asamblea y cuando entiendan que estarán listos para tomar dicha decisión,” dijo MLA Pollard y agrego que de acuerdo a los términos del consentimiento acordado por la Justicia y las partes interesadas en el pleito el 7de junio de 2024, la decisión deberá estar pronta para tomarse no más allá del 7 de marzo del 2027. (Fuente PN)