Falklands sensibilizada por lo que sucede en la Franja de Gaza

El legislador dijo que no había evidencia que la empresa Navitas estuviera involucrada en ele genocidio, y hablando de Gaza enfatizó: “Estoy anonadado y horrorizado por todo lo que está sucediendo”

Los habitantes de las lslas Falkland también están muy sensibilizados por los acontecimientos que se suceden en Gaza y aprovecharon una reunión pública con la empresa petrolera israelí Navitas, para preguntar a sus representantes sobre la posición de esa compañía en el conflicto de Gaza. Varios legisladores electos de Falklands también intervinieron en el debate.

El legislador MLA Pollard sostuvo que “la Navitas que está trabajando con nosotros en las Falklands creo es una empresa del Reino Unido, y luego la propia Navitas, empresa madre o sombrilla es una empresa israelí/estadounidense”.

Y el legislador continuó diciendo que no había evidencia que la empresa Navitas estuviera involucrada en genocidio, y hablando de Gaza enfatizó MLA Pollard, “estoy anonadado y horrorizado por todo lo que está sucediendo”, y preferiría ordenar un poco sus pensamientos en el tema para realizar una fuerte declaración ante la Asamblea Legislativa, de la cual actualmente es el secretario/vocero rotativo.

La legisladora MLA Barkman agregó que cuando se inició el conflicto habló con el Procurador General de las Islas, para resaltar que se precisa ser muy firmes ante el escenario dantesco, y que “si había una lista de sanciones, debemos estar en línea con esas sanciones”.

MLA Barkman agregó en cuanto a la posición de Navitas que “el público debe aprovechar para hacer esas preguntas.”

Cuando se le preguntó al legislador MLA Roger Spink si estaba dispuesto a realizar la pregunta en nombre del público presente en la asamblea dijo,” no solo se trata de la gente, del pueblo de Gaza, también están de por medio los rehenes. Se trata de una situación sumamente compleja, y hay muchas aristas, lados diferentes a todo el asunto…”

“No se trata de algo lineal, directo, unilateral, todo gira en torno a una situación muy lamentable y triste…,” concluyó.