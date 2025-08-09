Falklands: los mejores esquiladores del mundo competirán en las Islas en noviembre

Tres de las principales comparsas para la competencia de esquila en noviembre, Islas Falkland, País de Gales y Chile

Gales estará enviando a varios campeones a la Prueba Internacional de Esquila organizada por Falklands, y a realizarse en las Islas durante el mes de noviembre.

Esquiladores Falklands y la Corporación para el Desarrollo de las Falklands, FIDC, confirmaron que los esquiladores que conforman el prestigioso equipo de Gales son Llyr Jones y Gwion Ll Evans junto a los manipuladores Sarah Rees y Jessica Morgan.

Gwion es el Campeón Mundial de Esquila, título que obtuvo en Escocia en 2023, y además viene de ganar en la Expo Real de Gales en julio, confirmando así su viaje a la competencia de Falklands.

Sarah Reeses la actual Campeona Mundial de Clasificadora de Lanas, (wool handler), título que gano en Escocia en 2023 con su compañero de equipo Ffion Jones. Sarah también calificó al equipo de Gales al ubicarse segunda en la Expo Real de Gales. A su vez, Jessica pudo calificar al ganar el Circuito de Calificación de lanas de Gales. Thys Jones será el capitán del equipo cuando vayan a competir en Falklands.

El equipo chileno consta de Kenneth (Kenny) MacLeod y Jorge Cárcamo, junto a los Clasificadores de Lanas Camila Quinteros Penafile y Archie Sepúlveda Esquilador. Kenny y Jorge también vendrán a las Falklands en septiembre para trabajar en la esquila, donde ya han desarrollado esas tareas en el pasado: Kenny en 2018 para Jason Short y Jorge en la zafra 2024/2025. Archie y Camila representaron a Chile en el Campeonato Mundial de Esquila celebrado en Escocia en 2023.

Por su parte el equipo de las Falklands está integrado por los esquiladores Evan Jones y Adam Dickon, al igual que las Clasificadoras de Lanas, Pilar Castro y Holly Turner, y con el gerente de equipo Lee Molkenbuhr.

Evan calificó quinto en la esquila por equipo en Masterton, Nueva Zelandia, con su compañero de equipo Lee Molkenbuhr en 2012, y calificaron para el Campeonato Mundial de Falklands en segundo lugar luego del circuito 2024/25. Adam califico a la cabeza y esta será la primera vez que represente a las Falklands.

Pilar calificó segunda tras el circuito de esquila de Falklands, pero esta será la cuarta vez en que representa a las Falklands. Holly calificó tercera, pero como Talia Jones se encuentra en el exterior y por tanto no podrá estar presente, Holly la ha reemplazado en dicha plaza.

El acontecimiento de noviembre será transmitido en un sitio dedicado especialmente que está siendo creado como un montaje de varias cámaras, de forma tal que la esquila pueda ser apreciada desde distintos ángulos, “en efecto y sin dudas elevara la condición de acontecimiento internacional de esta competencia”, dijo el gerente general de FIDC Zach Franklin.

“Hemos estado trabajando con la embajada del Reino Unido en Santiago, quienes están muy entusiasmados en su promoción en América del Sur, del momento que Chile esta involucrado,” agregó.

Al momento la mitad de los fondos necesitados para el acontecimiento han sido comprometidos. Entre los auspiciantes al momento se incluyen Consolidated Fisheries Limited, Sulivan Shipping Services, International Tours and Travel, AtLink, Aquila, Peter McKay y Fortuna.

Falklands Landholdings Corporation (grupo que administra las estancias pertenecientes al gobierno de las Islas) suministraran todos los ovinos necesarios para la competencia, en tanto SURE South Atlantic, proveerá los paquetes de internet para todos los competidores y jurados del acontecimiento.

Por su parte Esquiladores de Falklands también recibió el auspicio de Dedicare, la cual como parte de su contribución a la competencia lanar anual de la organización celebrada en diciembre, este año se corre y será celebrada en el mismo día de la competencia internacional de noviembre.

Finalmente Esquiladores de Falklands destac’o el evento y dijo “queremos agradecer a la FIDC y a todos quienes han ayudado a hacer realidad este acontecimiento. Estamos muy entusiasmados en dar la bienvenida a comparsas de Gales y Chile a las Islas Falkland, para resaltar nuestras Islas que son nuestro hogar, junto a la industria de esquila y la alta calidad de nuestras lanas”.