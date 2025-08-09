El CPT de Haití tiene nuevo presidente

Se espera que Saint-Cyr el último titular del CPT hasta las elecciones del 7 de febrero de 2026

El empresario haitiano Laurent Saint-Cyr ha sido nombrado nuevo presidente rotatorio del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, organismo formado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Saint-Cyr tiene la tarea de restablecer la seguridad, conducir al país hacia nuevas elecciones y reactivar la economía.

En su discurso inaugural el jueves, Sant-Cyr enfatizó que resolver la inseguridad y combatir las pandillas armadas eran sus principales prioridades. Sin embargo, no detalló una estrategia específica para lograr estos objetivos. Su nombramiento se produce en medio de un período de importante violencia pandillera, con más de 1,3 millones de desplazados, según la ONU.

“No es ningún secreto que vengo del sector privado. Pero quiero recordarles a todos que estoy aquí para servir a todos los sectores, a todos los haitianos, sin distinción. Mi único compromiso es con la nación. Mi único objetivo es el interés general”, declaró.

“Tenemos una misión clara: garantizar la seguridad, revisar la Constitución, reactivar la economía y celebrar elecciones”, añadió. El propio CPT se enfrenta a desafíos, incluyendo la falta de legitimidad entre algunos haitianos, que lo consideran al servicio de intereses extranjeros. La credibilidad del consejo también se ha visto dañada por divisiones internas y acusaciones de corrupción contra algunos de sus miembros. Además, Jimmy “Barbecue” Chérizier, líder de la poderosa pandilla Viv Ansanm (Vivir Juntos en criollo haitiano), ha prometido derrocar al nuevo consejo.

El CPT se fundó en un contexto de vacío de poder ejecutivo, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y la renuncia forzada del primer ministro Ariel Henri en marzo de 2024. Su proceso de formación fue coordinado directamente por la Comunidad del Caribe (Caricom) y Estados Unidos. Está integrado por siete miembros (todos hombres) más dos observadores sin derecho a voto. Sin embargo, tres de sus miembros han sido acusados directamente de malversación de fondos y vínculos con pandillas, sin que se haya tomado ninguna medida para destituirlos.

Se espera que Saint-Cyr, expresidente de la Cámara de Comercio Americana en Haití (AmCham Haití) y de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH), sea su último líder antes de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de febrero de 2026.