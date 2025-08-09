Antártida chilena: piloto de 19 años no cometió ningún delito, argumenta su defensa

Guo habría perdido 11 kilos desde su detención

Ethan Guo, piloto estadounidense de 19 años detenido en la Antártida durante más de un mes, busca la desestimación de su caso. Su abogado, Jaime Barrientos, argumenta que Guo no violó ninguna norma y que su arresto se basó en “información parcial” de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Barrientos afirma que la DGAC omitió detalles cruciales, incluyendo conversaciones que demuestran que un alto funcionario de la DGAC y el controlador de tránsito aéreo del aeródromo Teniente Marsh autorizaron explícitamente a Guo a aterrizar allí.

“Según nuestro sistema legal, esto equivale a una desestimación. Nuestro cliente no violó ninguna norma. El arresto, en nuestra opinión, adolece de graves deficiencias”, afirmó Barrientos. “La fiscalía tomó decisiones con base en información parcial proporcionada por la DGAC, entidad que omitió información fundamental, como la autorización expresa para aterrizar en Teniente Marsh por parte del Sr. Jan Oneto, alto funcionario de la DGAC, y del propio controlador de radio del aeródromo Teniente Marsh”, añadió.

El abogado ha presentado estas pruebas, incluyendo mensajes de WhatsApp, a la Fiscalía.

Guo fue detenido el 28 de junio de 2025, tras aterrizar en la Antártida sin un plan de vuelo aprobado. Los documentos de la defensa sugieren que el plan de vuelo de Guo fue alterado con conocimiento de funcionarios de la DGAC y que el piloto recibió permiso para aterrizar en el aeródromo Teniente Marsh por razones de seguridad.

El piloto solitario, que estaba dando la vuelta al mundo, ha estado viviendo en una base aérea y, según se informa, ha perdido más de 11 kilogramos desde su detención. Barrientos también afirmó que esperaba demostrar que su cliente no cometió ningún delito y que, una vez concluido el proceso, el joven piloto podrá volar con su aeronave a Punta Arenas, Chile, o a Ushuaia, Argentina.

Guo aterrizó en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh (SCRM) de la isla Rey Jorge el 28 de junio de 2025, momento en el que su “vuelta al mundo” quedó en suspenso al ser arrestado. Fue imputado formalmente el domingo 9 de julio y se le impuso una medida cautelar de confinamiento nacional. La aeronave Cessna 182 Q despegó del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas con la intención de sobrevolar la ciudad, pero se dirigió a la Antártida sin autorización, presuntamente infringiendo la normativa aeronáutica chilena.

Sin embargo, Barrientos presentó al Ministerio Público una serie de documentos, consistentes en comunicaciones, documentos e imágenes, que demostrarían que Guo no cometió ningún delito. ”La DGAC tenía conocimiento de la modificación del plan de vuelo de mi cliente a la Antártida, en particular a la base Marambio, Argentina (SAWB), lo cual concuerda con las comunicaciones que mi cliente mantendría minutos después con el controlador de Teniente Marsh, quien le solicitó que confirmara su intención de modificar nuevamente el plan de vuelo de SAWB a SCRM, a lo que el Sr. Guo respondió afirmativamente, solicitando autorización para aterrizar en dicho aeródromo por razones de seguridad”, explicó el abogado.