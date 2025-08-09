Alckmin asiste a botadura de nueva fragata de la Armada de Brasil

La Jerónimo de Albuquerque es una de las cuatro unidades del programa de la Clase Tamandaré que se completará en 2029

El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin asistió este viernes a la botadura de la nueva fragata de la Armada, la Jerónimo de Albuquerque, en Itajaí, Santa Catarina. Este navío de combate es la segunda de cuatro unidades del Programa de Fragatas Clase Tamandaré, una iniciativa de R$11 mil millones (aproximadamente US$2.2 mil millones) cuya finalización está prevista para 2029.

“La industria naval, además de su importancia estratégica, impulsa el desarrollo regional, amplía la oferta de empleos de alta complejidad y promueve empresas de base tecnológica”, afirmó Alckmin. “No puede haber inclusión social duradera sin un parque industrial sólido. La industria tampoco puede ser fuerte sin una inversión continua en ciencia y tecnología”, añadió.

Alckmin señaló asimismo que esta industria involucra a 1.000 empresas, generando cerca de 23.000 empleos directos e indirectos.

La fragata tiene 107,2 metros de eslora y cuenta con una pista de aterrizaje, radares y armamento avanzado. Su entrega a la Armada está prevista para enero de 2027 para ayudar a patrullar la costa brasileña, proteger las líneas de comunicación y escoltar a otros buques.

“Invertir en soberanía, por lo tanto, impacta en la innovación transversal y la generación de riqueza para el pueblo brasileño”, señaló Alckmin, quien también es ministro de Industria.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Múcio, destacó que la construcción de la fragata no solo fortaleció la defensa nacional, sino que también allanó el camino para la balanza comercial de Brasil mediante la venta de buques a naciones amigas.

En este sentido, señaló que en julio de 2025 Brasil estableció un nuevo récord de exportaciones de productos de defensa y aseguró que la construcción de los buques representó un importante avance tecnológico, con el uso de gemelos digitales y un avanzado Sistema de Gestión de Combate (CMS).

El buque fue construido en Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul por el consorcio Águas Azuis, a partir de placas delgadas de acero, además de producir bloques para su posterior ensamblaje.