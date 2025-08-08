Paraguay: Aeropuerto de Encarnación se convierte en una terminal internacional permanente

El primer vuelo regular de Flybondi está previsto para el 24 de agosto

La Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac) de Paraguay autorizó al Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación a operar las 24 horas como terminal internacional, convirtiéndose en el tercero del país con esta capacidad, junto con el Silvio Pettirossi de Asunción y el Guaraní de Ciudad del Este.

La reclasificación, conocida como categoría H24, implica que servicios clave como Migración y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tendrán presencia permanente, lo que permitirá vuelos desde el extranjero, confirmó Rubén Aguilar de la Dinac.

El primer vuelo comercial internacional, operado por la aerolínea argentina de bajo costo Flybondi desde Buenos Aires, está programado para el 24 de agosto. Para afrontar el aumento de tráfico, se está construyendo una estructura temporal de expansión de la terminal con un costo superior a los US$8 millones.

Además, el Consorcio SPY-MES presentó una oferta para la construcción de una nueva terminal de pasajeros. La pista del aeropuerto actualmente tiene capacidad para vuelos de Boeing 737, y la plataforma de estacionamiento se está ampliando para dar cabida a más aeronaves.

También se anunció que American Jet operaría una ruta entre Asunción y Encarnación durante el Campeonato Mundial de Rally, y que compañías como Paranair también tendrían vuelos a Encarnación.

El 21 de julio se abrieron las ofertas para la construcción de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto, y solo una oferta presentada cumplió con los requisitos para pasar a la etapa de evaluación. La licitación del Consorcio SPY-MES se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas.

Las instalaciones aeroportuarias fueron construidas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que entregó el proyecto el 2 de agosto de 2011. El aeropuerto recibió su primer vuelo internacional el 16 de enero de 2013, desde Bahía (Brasil).