Milei se dirigirá a la nación por el freno del Congreso a sus políticas de motosierra

Se espera que Milei explique sus futuras medidas en medio de una fuerte oposición del Congreso de cara a las elecciones parlamentarias

El presidente Javier Milei se dirigirá al pueblo argentino en televisión nacional a las 21 del viernes para hablar sobre varias medidas gubernamentales recientes y la tensa relación de su administración con el Congreso, anunció el portavoz Manuel Adorni.

“No voy a hablar de los vetos ni de lo ocurrido en el Congreso. Hoy, a las 21, habrá una transmisión nacional del presidente de la nación, precisamente para abordar la pregunta que me plantean”, declaró Adorni durante su rueda de prensa diaria el viernes por la mañana.

Durante la transmisión, se espera que explique sus razones para vetar varias leyes que habrían aumentado las pensiones y las prestaciones por discapacidad.

El líder libertario también hablará sobre la respuesta del gobierno a la derogación por parte de la Cámara de Diputados de varios decretos, como los que afectan a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y diversas instituciones culturales y científicas.

El mensaje de Milei llega tras una semana de importantes reveses legislativos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó públicamente a los legisladores por su oposición, calificando la situación de “ridícula” y afirmando que el gobierno vetaría cualquier ley que aumentara el gasto.

El miércoles se aprobaron varios proyectos de ley que se oponen a las políticas libertarias, como el aumento salarial para los trabajadores del Hospital Pediátrico Garrahan, un mayor financiamiento universitario y la suspensión de los decretos desregulatorios. El lunes, el Boletín Oficial publicó el decreto de Milei que veta el aumento de las pensiones y la declaración de emergencia por discapacidad.

Los vetos presidenciales tienen repercusiones de cara a las elecciones intermedias del 26 de octubre. “Vetaremos todo lo que podamos vetar”, insistió Francos.