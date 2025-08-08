Las elecciones generales en las Islas Falkland se celebrarán el 11 de diciembre

Los habitantes de las islas Falkland aman su democracia y la libertad de expresión, y son votantes entusiastas.

Tras una revisión detallada, se confirmó un nuevo calendario para las elecciones generales de las Islas Falkland en 2025. Las fechas actualizadas son: proclamación y aviso de elección el 31 de octubre de 2025, y la jornada electoral el 11 de diciembre de 2025.

Según lo establecido en el artículo 34 de la Constitución de las Islas Falkland, el Gobernador puede disolver la Asamblea Legislativa en cualquier momento antes del cuarto aniversario de la primera sesión de la actual legislatura tras las elecciones anteriores.

Por lo tanto, estas fechas permanecerán como provisionales hasta que el Gobernador, a solicitud del Consejo Ejecutivo, emita la proclamación de disolución conforme al artículo 34 de la Constitución y el Oficial Electoral publique el aviso de elección conforme a la Ordenanza Electoral de 1989, sección 50.

En resumen, en diciembre se disputarán los ocho escaños de la Asamblea Legislativa: cinco correspondientes a la circunscripción de Stanley y tres a Camp. Los actuales legisladores podrán postularse para la reelección.

Aún es temprano para anticipar candidaturas; hasta ahora, solo el legislador John Birmingham (Camp) ha anunciado públicamente que no buscará un nuevo mandato.