EE. UU. aumenta recompensa por narcoterrorista Nicolás Maduro

Las autoridades han incautado toneladas de cocaína y cientos de millones de dólares en activos vinculados a Maduro, afirmó Bondi

El gobierno estadounidense ha duplicado su recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. La administración Trump lo acusa de ser un “narcoterrorista” y uno de los mayores narcotraficantes del mundo, alegando que ha colaborado con cárteles para contrabandear cocaína a Estados Unidos.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, también señaló que las autoridades han incautado toneladas de cocaína y cientos de millones de dólares en activos vinculados a Maduro.

”El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anuncian un aumento de la recompensa de hasta 50 millones de dólares bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro por violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos”, declaró Washington en un comunicado. Durante más de una década, Maduro ha liderado el Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED)“, añadió.

”Desde 2020, Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello. Estados Unidos se ha negado a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones de 2024 y no lo reconoce como presidente de Venezuela“, señaló el documento.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, calificó el aumento de la recompensa como ”patética“, una ”cruda operación de propaganda política“, y ”la cortina de humo más ridícula jamás vista“.

”Esta mujer está montando un circo mediático para complacer a la ultraderecha venezolana derrotada”, añadió sobre Bondi.