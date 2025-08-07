Panamá abre sus puertas a la carne de vacuno paraguaya

Paraguay podrá exportar carne de res deshuesada a Panamá

Panamá ha abierto oficialmente su mercado a la carne de vacuno de Paraguay, decisión anunciada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal (Senacsa) en Asunción. Esta autorización permite a Paraguay comenzar a exportar productos de carne de vacuno deshuesada al país centroamericano. “Esta autorización constituye otro paso significativo en la expansión de los productos pecuarios nacionales en los mercados centroamericanos”, declaró el Senacsa en un comunicado.

También es un testimonio de la colaboración entre los sectores público y privado. Este nuevo mercado se suma a la lista de destinos de exportación de carne de vacuno de Paraguay, que incluye Brasil, Rusia, Canadá, Chile, Taiwán, Israel y Estados Unidos.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia de Paraguay anunció un importante traslado de 516 reclusos del penal de Ciudad del Este a un nuevo centro en Minga Guazú. Esta operación, que forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia, busca la transición a un nuevo modelo de gestión penitenciaria y, finalmente, el cierre del penal de Ciudad del Este, ubicado en un centro urbano.

Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que se trata de una operación sin precedentes en el departamento de Alto Paraná, en comparación con la Operación Veneratio, realizada hace tiempo en el penal de Tacumbú. “Representa una transición de lo antiguo a lo nuevo, un paso decisivo hacia un nuevo modelo de gestión penitenciaria en Paraguay”, declaró Nicora. Añadió que los reclusos que permanecieron en Ciudad del Este eran aquellos con casos en curso y que actualmente existe un proyecto gubernamental para el cierre total del penal.

“Ya no tiene sentido estar en el centro del desarrollo urbano. Estamos trabajando hacia ese objetivo final, que es el cierre total”, enfatizó el ministro de Justicia. El operativo se llevó a cabo sin uso de fuerza ni incidentes, bajo fuertes medidas de seguridad, con la participación de guardias penitenciarios, policías y militares. La ruta a lo largo de la Carretera PY02 estuvo bajo vigilancia especial para garantizar el éxito del procedimiento.