Más de 150 camiones varados en Montevideo por demoras portuarias: denuncian pérdidas millonarias

La intergremial también criticó la falta de respuesta por parte de las empresas responsables de la carga: “No han ofrecido compensaciones justas”

Más de 150 camiones de carga llevan más de diez días inmovilizados en el Puerto de Montevideo debido a la demora en el embarque de una partida de arroz destinada a exportación, informó Montevideo Portal citando a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC).

Según la gremial, al menos 80 vehículos permanecen detenidos en el área de control de ingreso al puerto, sin poder descargar. La causa del retraso estaría vinculada a un posible encallamiento del buque asignado o a problemas de limpieza en su bodega, lo que ha paralizado las operaciones.

“Estamos sufriendo graves pérdidas económicas”, señaló la ITPC en un comunicado. Las pérdidas acumuladas ya superarían los 750.000 dólares, entre paralización de flota, demoras operativas y riesgos para la mercadería almacenada en condiciones no adecuadas.

La intergremial también criticó la falta de respuesta por parte de las empresas responsables de la carga: “No han ofrecido compensaciones justas que reflejen adecuadamente los costos reales”, denunciaron.

Finalmente, los transportistas exigieron “medidas urgentes” para resolver la situación y reclamaron establecer “mecanismos claros de compensación económica” ante este tipo de contingencias.