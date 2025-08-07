Falklands, suspenden 48 horas temporada de Loligo; informe científico indicara si es definitivo

El resultado de un crucero de relevamiento científico de la biomasa será sobre el cual pende la continuidad de la temporada de captura del Loligo

El Departamento de Pesquerías del gobierno de las Islas Falkland, FIG, el miércoles emitió una notificación de cierre por 48 horas de la temporada de invierno del calamar Loligo. La pesquería de Loligo abrió el pasado 27 de julio y las capturas iniciales cayeron rápidamente en volumen.

Una biomasa inicial, o de punto de partida con un promedio estimado en apenas por encima de las 29,735 toneladas, subsecuentemente revisada fue rebajada a 21.695 toneladas. Las capturas desde entonces han resultado en que el promedio estimado de biomasa cayera hasta las 14.722 toneladas, y con un porcentaje intervalo de confianza aún más bajo, en torno a las 6.539 toneladas.

Tomando en cuenta los esfuerzos de conservación y sustentabilidad a largo plazo del stock, fue entonces que se emitió la notificación de cierre. Dicha notificación está sujeta al relevamiento de las capturas, y la fecha de cierre puede cambiar, tal como informen los análisis científicos.

Mientras tanto continúa el trabajo entre la industria de pesca y el Departamento de Pesquerías para identificar un marco de tiempo y nave para un subsecuente relevamiento científico, y a partir del cual el estimativo de biomasa será avaluado. Este relevamiento nos informara si se reabre la temporada o permanecerá cerrada.

El cierre temporal es a continuación de dos años en que las dos segundas temporadas del calamar Loligo resultaron decepcionantes. El gobierno de las Falklands empero confirma que permanece comprometido a trabajar con los miembros de la industria para asegurar la continua sustentabilidad de la pesquería del Loligo.