Brasil acude a la OMC por los aranceles e Trump

Sin embargo, la medida es puramente simbólica; no se esperan resultados

Brasil impugnó formalmente los recientes aranceles estadounidenses solicitando consultas el miércoles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los aranceles, que imponen un recargo de hasta el 50% a una amplia gama de productos brasileños, se implementaron mediante dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

El gobierno brasileño argumenta que los aranceles violan principios fundamentales de la OMC, incluyendo el principio de nación más favorecida y los topes arancelarios acordados. A pesar de la expresa disposición de Brasil a negociar, los expertos consideran la apelación ante la OMC un acto principalmente simbólico.

La consulta es el primer paso en el proceso de solución de diferencias de la OMC y, de no llegarse a un acuerdo, Brasil podría solicitar el establecimiento de un grupo especial para investigar el asunto. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también ha manifestado su intención de discutir una respuesta conjunta con otros países BRICS. Trump emitió una Orden Ejecutiva el 2 de abril titulada “Regulación de las importaciones con un arancel recíproco para corregir las prácticas comerciales que contribuyen a los altos y persistentes déficits comerciales anuales de bienes de Estados Unidos” para abordar dichos déficits comerciales. Una segunda Orden Ejecutiva, fechada el 30 de julio, titulada “Abordando las Amenazas a Estados Unidos por el Gobierno de Brasil”, establece aranceles de hasta el 50% sobre una amplia gama de productos brasileños.

Según Brasilia, los aranceles violan los compromisos asumidos por Estados Unidos en la OMC, incluyendo el principio de nación más favorecida y los topes arancelarios negociados en el marco de la organización. El principio de nación más favorecida exige que los miembros de la OMC otorguen el mismo trato arancelario a todos los países miembros, mientras que los topes arancelarios limitan los impuestos aplicables a las importaciones.

Sin embargo, las últimas medidas de Brasil se consideran puramente simbólicas, sin que se esperen resultados concretos. Solicitudes similares han quedado archivadas en la OMC desde la pandemia. También el miércoles, Trump emitió una orden ejecutiva que impone un recargo del 25% a los productos indios, argumentando que el país importa directa o indirectamente petróleo ruso. Como resultado, el arancel sobre los productos indios alcanza el 50%, la misma tasa que aplica Brasil, otro miembro del BRICS.