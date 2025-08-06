Trump anuncia aranceles del 50% a India por comprar petróleo ruso

Trump amenaza con poner aranceles del 100% a países que mantengan sus relaciones comerciales con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este miércoles un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de India como represalia por la compra de petróleo ruso, elevando el recargo total al 50%. Washington afirma que el gobierno del primer ministro Narendra Modi estaba “alimentando la maquinaria bélica” al financiar el despliegue militar en Ucrania.

Se prevé que la medida reduzca las exportaciones a Estados Unidos entre un 40% y un 50%. Los nuevos aranceles entrarían en vigor 21 días a contar desde el miércoles, lo que da a Rusia e India tiempo suficiente para buscar alternativas. India exporta ahora grandes volúmenes de combustibles refinados, parte de los cuales provienen de petróleo ruso, a compradores de la Unión Europea (UE).

De esta forma, India se unió a su socio de los BRICS Brasil, como uno de los países más afectados por la ofensiva comercial de Trump, aunque por diferentes motivos. El país de Luiz Inácio Lula da Silva fue sancionado por los fallos del juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexander De Moraes, contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros políticos de derecha.

“Es necesario y apropiado imponer un arancel ad valorem adicional a las importaciones de artículos de la India, que importa directa o indirectamente petróleo de la Federación Rusa”, escribió Trump en su orden ejecutiva.

El gobierno de Modi ha calificado los aranceles de “injustificados e irrazonables”, afirmando que las compras de energía a Rusia se basaban en factores de mercado y eran esenciales para sus 1.400 millones de habitantes. India también ha acusado a Estados Unidos y a otras naciones occidentales de hipocresía, señalando que continúan comerciando con Rusia. China también compra petróleo a Rusia, pero no fue castigada con tanta severidad (solo el 30%) debido a los minerales críticos que tiene Pekín y son vitales para la defensa y la tecnología estadounidense.

Trump había advertido que se impondrían aranceles elevados, incluyendo una “penalización” por las continuas compras de equipo militar y energía a Rusia, siendo India el tercer mayor importador y consumidor de Moscú. Además, Trump ha amenazado con nuevas sanciones a menos que Moscú ponga fin a la guerra en Ucrania.

“Reiteramos que estas acciones son injustas, injustificadas e irrazonables”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los países que mantengan sus relaciones comerciales con Rusia a menos que se logre un acuerdo de paz con Ucrania.