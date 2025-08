Lula invitará a Trump a la COP30

“Una alianza sólida se basa en el beneficio mutuo”, enfatizó Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene intención de hablar sobre aranceles con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero lo invitará a la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), programada para noviembre en Belém.

“No voy a llamar a Trump para hablar de nada porque no quiere hablar. Pero sí lo llamaré para invitarlo a la COP30 y conocer su opinión sobre el clima”, declaró Lula durante la inauguración de la V Reunión Plenaria del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), también conocido como Conselhão, en el Palacio de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) en Brasilia. El 9 de julio, el presidente estadounidense envió una carta a Lula anunciando la imposición de un arancel del 50% a todos los productos brasileños a partir del 1 de agosto. El 30 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva que impone el arancel, pero excluye a casi 700 productos de la lista, que entra en vigor el 6 de agosto.

Entre otras razones, el gobierno estadounidense cita lo que denomina prácticas comerciales “desleales” de Brasil en el uso del sistema de pago instantáneo Pix. Lula refutó los argumentos afirmando que Pix es un activo nacional y un referente internacional en infraestructura pública digital. “No se nos puede penalizar por desarrollar un sistema libre y eficiente”, dijo.

“Me gustaría que el presidente Trump probara Pix en Estados Unidos. Podría usarlo para pagar una factura, para que vea que es algo moderno”, bromeó. “¿Y qué les preocupa? Si Pix se apodera del mundo, las tarjetas de crédito desaparecerán. Eso es lo que está detrás de esta locura contra Brasil”, argumentó Lula. En su discurso, el presidente brasileño reafirmó su disposición al diálogo y la negociación, pero afirmó que necesita el apoyo de los líderes empresariales. Recordó a su exvicepresidente, el industrial José Alencar, y contó cómo fue un empresario nacionalista que defendió los intereses del país.

“Ya no existen esos líderes empresariales nacionalistas de los años 70, 80 y 60. Ya no los hay. Hoy en día, hay más mercantilistas que nacionalistas. Por lo tanto, defender a Brasil hoy se ha vuelto mucho más complicado porque hay quienes piensan que somos mestizos, hay quienes no se respetan a sí mismos”, declaró, defendiendo la soberanía del país en asuntos internos.

Lula reafirmó que los intereses políticos y electorales no pueden contaminar las relaciones institucionales. Se refirió al diputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), quien en marzo se ausentó de la Cámara de Diputados, viajó a Estados Unidos y está coordinando acciones con el gobierno estadounidense contra el poder judicial y la economía brasileña en un intento por liberar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, de un juicio por intento de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) debido a estas acciones.

“El 30 de julio de 2025 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable, una acción arbitraria como la que hemos sufrido. Nuestra democracia está siendo cuestionada, nuestra soberanía está siendo atacada, nuestra economía está siendo atacada. Este es un desafío que no pedimos ni queremos. Ningún arancel impuesto a otros países ha ido acompañado de un intento de interferir en los poderes de ese país”, dijo Lula. Según el líder del Partido de los Trabajadores (PT), el gobierno actuará para garantizar que ni los trabajadores ni las empresas sean sancionados, implementando un plan de contingencia para mitigar los efectos de los aranceles y aliviar sus pérdidas económicas y sociales. El presidente también prometió recurrir a todas las medidas pertinentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El mandatario también defendió la política comercial exterior de Brasil, con la apertura de nuevos mercados en todo el mundo, y reiteró su promesa de firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) a finales de este año. Este semestre, Brasil preside el bloque sudamericano.

“Y que la Unión Europea no se una a nosotros ahora, porque, después del acuerdo que hicieron con Estados Unidos, firmar con nosotros es una gloria, porque hay respeto y ciudadanía en las propuestas que hicimos”, dijo Lula.

En medio del aumento de aranceles, Trump firmó acuerdos favorables a Estados Unidos para evitar represalias. En el caso de la Unión Europea, Estados Unidos elevó los aranceles de importación a los países europeos al 15 % para la mayoría de los productos, un porcentaje inferior al 30 % anunciado inicialmente. A cambio, Europa no aplicará el principio de reciprocidad. Por el contrario, debería eliminar los aranceles sobre los productos estadounidenses.

Además, la UE se ha comprometido a invertir 600 000 millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo la compra de equipo militar, y a adquirir energía por valor de 750 000 millones de dólares. No se han anunciado recursos estadounidenses para la Unión Europea. “Una alianza sólida se basa en el beneficio mutuo”, enfatizó Lula. (Fuente: Agencia Brasil)