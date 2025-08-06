Las Falklands felicitan a la RFA en su 120º aniversario: En guerras o desastres naturales, siempre presentes

La Oficina del Gobierno de las Islas Falkland en Londres (FIGO) felicitó a la Royal Fleet Auxiliary (RFA) con motivo de su 120º aniversario. El saludo, en nombre de todo el pueblo de las islas, recuerda el papel crucial que desempeñó la RFA durante la Liberación de las Falklands en 1982.

“Recordamos el sacrificio de tantos y agradecemos a todos los miembros de la Royal Fleet Auxiliary, del pasado y del presente, por su servicio”, expresó el mensaje dirigido al cuartel general de la RFA.

La RFA, siempre lista para un despliegue rápido en cualquier parte del mundo, proporciona apoyo logístico y operativo a las operaciones de la Marina Real y los Royal Marines. Está compuesta por marineros civiles y constituye la rama civil del servicio naval.

Establecida en agosto de 1905 por orden del Almirantazgo, la RFA celebra este año su 120º aniversario.

Desde su creación, la RFA ha participado en numerosas operaciones, desde conflictos bélicos y lucha contra la piratería en zonas hostiles hasta misiones de socorro y evacuación en escenarios devastados.

Las operaciones militares en todos los grandes conflictos desde la Primera Guerra Mundial han contado con la experiencia diversa de sus tripulaciones civiles y la versatilidad de sus buques.

Desde el reabastecimiento de barcos en movimiento hasta el desembarco de Royal Marines en zonas de conflicto, la RFA cuenta con embarcaciones para cada situación. Entre ellas, seis buques cisterna —cuatro de ellos del tipo MARS (Military Afloat Reach and Sustainability)— que suministran víveres y combustible a las embarcaciones militares.

Estos buques MARS ofrecen una capacidad vital de reabastecimiento. Destaca el RFA Tideforce, un buque de 39.000 toneladas capaz de reabastecer en movimiento a dos portaaviones simultáneamente.

Tres buques de Apoyo Sólido de Flota pueden transportar y almacenar alimentos, municiones y explosivos, garantizando el suministro en cualquier operación militar.

Tres embarcaciones del tipo Landing Ship Docking Auxiliary facilitan operaciones anfibias, permitiendo el desembarco seguro de tropas en condiciones peligrosas, una función clave en misiones de ayuda humanitaria.

Por último, el RFA Argus actúa como Instalación Principal de Recepción de Heridos. Con 175 metros de eslora y capacidad para 100 camas, funciona como un hospital flotante para personal herido.

Actualmente, el RFA Tidespring se encuentra desplegado en el Indo-Pacífico como parte de la misión de ocho meses del Carrier Strike Group 25.