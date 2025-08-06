Gobierno de las Islas Falkland lanza búsqueda de nuevo proveedor de telecomunicaciones

FIG busca información para preparar una posible licitación (o concesión de licencias) para diseñar y llevar a cabo operaciones y el futuro desarrollo de servicios de telecomunicaciones

Tras la aprobación del Consejo Ejecutivo, el Gobierno de las Islas Falkland (FIG) inició una búsqueda internacional para seleccionar futuros proveedores de servicios de telecomunicaciones, de cara al fin de la licencia exclusiva actual de Sure.

La primera etapa, denominada “Compromiso Preliminar con el Mercado” (PME), busca atraer a distintos potenciales proveedores y evaluar todas las opciones para el desarrollo futuro de telecomunicaciones y medios en las islas a partir de 2028.

FIG ha encargado el proceso a la consultora Cambridge Management Consulting y ha invitado a las partes interesadas a registrarse en su portal de adquisiciones electrónicas Proactis.