Argentina acepta el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca

Embajador Lunazzi: Este firme compromiso con un comercio más justo y libre no sólo fortalece nuestra economía, sino que también protege los recursos marinos del Atlántico Sur.

Argentina depositó el 22 de julio su instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca. El embajador Gustavo Lunazzi entregó formalmente el documento a la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Solo restan cinco aceptaciones más para que el acuerdo entre en vigor.

La directora general Okonjo-Iweala declaró: “Doy una cálida bienvenida a la aceptación formal por parte de Argentina del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca. Como una de las principales naciones pesqueras y exportadoras del mundo, el compromiso de Argentina subraya la importancia de este acuerdo para proteger los ecosistemas marinos y promover prácticas responsables en beneficio de los medios de vida y la seguridad alimentaria. Este hito nos acerca al objetivo compartido de frenar los subsidios pesqueros perjudiciales a nivel global: solo faltan cinco ratificaciones para que el acuerdo entre en vigor”.

Por su parte, el embajador Lunazzi afirmó: “Hoy, con el depósito del instrumento de ratificación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, la República Argentina da un paso importante. Este firme compromiso con un comercio más justo y libre no solo fortalece nuestra economía, sino que también protege los recursos marinos del Atlántico Sur, preservándolos para las futuras generaciones. Esperamos una rápida entrada en vigor de este acuerdo, que refleja el espíritu de colaboración entre los miembros de la OMC y su compromiso con los principios fundacionales de la organización”.

Para que el acuerdo entre en vigor se requiere la aceptación formal de dos tercios de los miembros de la OMC, es decir, 111 países. Actualmente, 106 miembros ya han depositado sus instrumentos de aceptación, según consta en el sitio oficial de la organización.

Durante la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (MC12), celebrada en Ginebra en junio de 2022, los ministros adoptaron por consenso el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, estableciendo nuevas reglas multilaterales, vinculantes, para reducir los subsidios pesqueros nocivos. El acuerdo prohíbe los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y a la pesca en alta mar no regulada.

Asimismo, se reconocieron las necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados mediante la creación de un fondo que brinda asistencia técnica y desarrollo de capacidades para implementar estas nuevas obligaciones.

El “Fondo para la Pesca” lanzó una convocatoria de proyectos el 6 de junio, invitando a los países en desarrollo y menos adelantados que hayan ratificado el acuerdo a presentar solicitudes de financiamiento para apoyar su implementación. Más información está disponible en el portal del Fondo de la OMC.

Finalmente, los miembros de la OMC también acordaron en la MC12 continuar las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a los subsidios a la pesca, con el objetivo de fortalecer aún más las disciplinas establecidas en el acuerdo.