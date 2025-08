Sindicatos del sector público uruguayo convocan paro nacional por ajuste salarial insuficiente

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) de Uruguay resolvió este lunes convocar a un paro general de 24 horas para el 12 de agosto, en rechazo a la pauta salarial propuesta por el gobierno. La decisión fue tomada por unanimidad en una asamblea nacional que reunió a más de 35 sindicatos del sector público.

Según el comunicado oficial, la oferta del Poder Ejecutivo fue considerada “absolutamente insuficiente”, al no incluir componentes de crecimiento real, ignorar los salarios más sumergidos y no garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Las palabras son claras: no hay recuperación, no hay aumento real y no hay consideración con los sueldos más bajos”, señaló el dirigente Joselo López, anticipando un posible agravamiento del conflicto si no se presentan cambios en la próxima instancia de negociación.

La fecha del paro coincide con la convocatoria del PIT-CNT bajo la consigna “más trabajo y salario”, que incluirá una movilización frente a la Universidad de la República.

COFE también resolvió declararse en “asamblea permanente”, a la espera de una nueva convocatoria del Consejo Directivo Nacional para definir futuras medidas.

Ese mismo día, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) también parará por 24 horas, en demanda de mayor presupuesto para el sistema educativo.