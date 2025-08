Nin Novoa se convierte en nuevo embajador de Uruguay en Brasil

Durante la primera presidencia de Vázquez (2005-2010), Nin Novoa fue vicepresidente

El excanciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien ejerció durante la presidencia de Tabaré Vázquez (2015-2020), presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador en Brasil. Durante la primera presidencia de Vázquez (2005-2010), Nin Novoa fue vicepresidente.

Itamaraty dio la bienvenida al nuevo representante, destacando las relaciones diplomáticas de alto nivel entre ambos países, dada su frontera común y sus fuertes vínculos económicos, sociales y culturales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también reconoció el papel fundamental de Uruguay como socio importante en la promoción de la integración regional en foros como el Mercosur, el Consenso de Brasilia y la Celac.

Nin Novoa fue noticia esta semana por sus comentarios sobre el régimen venezolano, al que describió como “autoritario”. Afirmó que el chavismo restringe los derechos humanos y presenta un “grave déficit democrático”. También señaló que Uruguay había tomado medidas previamente contra Venezuela, como suspenderla del Mercosur por violar la cláusula democrática. Además, criticó la privación de derechos de la líder opositora María Corina Machado y recordó haber sido acusado personalmente por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez de conspiración con Estados Unidos, una acusación que, según él, era infundada.

“Venezuela tiene un grave déficit democrático, sin duda. Lo que tenemos que hacer con Venezuela es enviar señales como las que enviamos: no nombrar un embajador político en ese país, suspenderla del Mercosur, cuando violó la cláusula democrática”, dijo Nin Novoa.

Los gobiernos extranjeros deberían “promover y fomentar la posibilidad de diálogo entre las partes para que puedan resolver el problema entre los venezolanos”, añadió, al tiempo que recordó que el gobierno de Vázquez promovió el mecanismo de Montevideo con México y el grupo de contacto con la Unión Europea como una forma de “buscar soluciones” entre la oposición y el gobierno.

El presidente Nicolás ”Maduro me acusó de conspirar con el Departamento de Estado de EE. UU. para desestabilizar al gobierno venezolano. Y el presidente Vázquez le envió una carta pidiéndole que se rectificara o presentara pruebas. Nunca lo hizo, obviamente, porque no puede rectificar y porque no tenía pruebas que aportar (pues creo que ni siquiera entró al Departamento de Estado)“, señaló Nin Novoa.

El diplomático también recordó cómo Vázquez evitó reconocer la presidencia de Juan Guaidó, lo que implicaba la ”alteración de cualquier política democrática básica”.