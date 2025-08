Directorio del FMI aprueba desembolso de US$2.000 millones a Argentina

El desembolso se aprobó después de que Buenos Aires implementara medidas correctivas para acercar las reservas a la meta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión de su acuerdo con Argentina, autorizando un desembolso de US$2.000 millones. La decisión se produce días después de que el FMI proyectara un crecimiento del 5,5% para el país.

El Directorio Ejecutivo del FMI elogió la sólida implementación del programa económico de Argentina, en particular el logro de las metas fiscales y monetarias. Sin embargo, el organismo señaló que no se alcanzó la meta de acumulación neta de reservas. No obstante, aprobó el desembolso después de que el gobierno implementara medidas correctivas para acercar las reservas a la meta.

Se espera que los US$2.000 millones proporcionen un respaldo crucial a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ayuden al gobierno a cumplir con los próximos pagos de deuda. Además, brindan al gobierno un respiro político y económico en medio de una profunda recesión y presiones cambiarias.

El FMI declaró que continuará monitoreando el progreso de Argentina en los objetivos de reservas, tipo de cambio y sostenibilidad fiscal en los próximos meses. La aprobación se considera “un hito inicial importante en el programa, que busca fortalecer aún más las finanzas públicas, reducir la inflación, reconstruir las reservas y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible liderado por el sector privado”.

“A pesar de un entorno global más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa ha sido sólida, reflejando políticas restrictivas apropiadas”, añadió.