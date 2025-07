Falklands: nueva Asamblea Legislativa tendrá que discutir reforma impositiva

Para el Secretario de Finanzas Pat Clunie, la nueva legislación impositiva debe operar de forma de desarrollar los objetivos de las políticas que tiene el gobierno de las Islas

Una reforma de la política fiscal y sistema impositivo de las Islas Falklands está en ciernes. Así lo indicó el Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie durante su lectura del Presupuesto para el ejercicio 2025/26 ante la Asamblea Legislativa de las Islas, recordando que la última revisión completa del sistema data de hace unas dos décadas.

De igual forma el legislador electo MLA Roger Spink formuló alguna cautela ante un asunto por demás delicado, del momento que la necesidad de más recursos por parte del gobierno no puede convertirse en un mecanismo que signifique un alejamiento de inversores o que simplemente se busque o tiente a sus titulares a colocar sus fondos en la banca offshore.

El secretario Clunie reveló que el asunto no es nuevo y algunas posibles opciones habían sido elevadas al Consejo Ejecutivo durante el análisis del presupuesto 2024/25, y que se acordó extender una invitación a posibles interesados para encarar el asunto de la revisión en el correr de los próximos meses.

“Esta inquietud reconoce la importancia del tema impositivo, no solo como forma de generar recursos, sino también como herramienta para la entrega de beneficios sociales y económicos. Resulta importante que tanto la nueva legislación impositiva y su marco normativo, operen de forma de poder alcanzar y desarrollar todos los objetivos de las políticas que tiene el gobierno de las Islas en sus planes a largo plazo”.

Por su parte el legislador MLA Roger Spink y cuya cartera en el Legislativo refiere a temas presupuestales e impositivos explicó que la razón de la revisión también surge del hecho que “si el gobierno está a la búsqueda de más recursos, también es cierto que se ha de cuidar, y mucho, de no desincentivar al sector privado de operar de forma saludable y con ganancias”.

“Queremos una revisión seria, responsable. Si es que vamos a elevar los impuestos, en búsqueda de otras formas de fiscalidad debemos entender las implicancias de ese enfoque, pues el simple hecho de elevar impuestos no necesariamente significa mayores ingresos. No hay que descartar que las personas físicas o jurídicas opten por abandonar inversiones en las Islas o retirar los fondos hacia otros sistemas financieros, fuera del alcance de los impuestos en las Falklands. Por tanto hay que pensar un poco más allá y no solo especular que con más impuestos o más elevados, se va a recaudar más y esa no es necesariamente la situación”.

El secretario Clunie por su parte agregó que la razón primaria de los impuestos es para recaudar fondos pero, “necesita funcionar también en pos de beneficios sociales y económicos para una comunidad, y no queremos que surjan consecuencias no intencionadas como resultado”. En efecto, “si al aumentar tal impuesto, pensamos que vamos a recaudar tanto más, pero nos encontramos con que en un nuevo escenario, las decisiones, conductas pueden cambiar y por tanto se termina peor que cuando se hizo el planteo, supuesto exitoso, pero de resultado adverso”

MLA Spink también dijo que se debe tomar en cuenta el costo de administrar el nuevo sistema impositivo, pues “si caemos por ejemplo en los pasos del Reino Unido, y su sistema fiscal tan complicado, hemos de precisar duplicar el personal de la Ofician Impositiva, y vamos a ver si los recursos adicionales alcanzaran para cubrir la nueva situación….pero no nos apuremos, eso queda para todas las discusiones que tengamos, positivas y negativas a propósito de la revisión impositiva”.

El presupuesto del gobierno de las Falklands indica que más del 60% de sus recursos es generado por la pesca y las empresas de dicha industria, y las erogaciones en tanto, están demostrando ser bastante inflexibles. Además la situación se presenta cuando varias temporadas de capturas de pesca del principal rubro no han sido lo exitoso esperado y las Islas tras varios años de planificación se han lanzado a un muy ambicioso programa de obras de infraestructura, para lo cual han debido solicitar créditos del sistema financiero privado. Esto no quiere decir que las Falklands se encuentren al borde de un precipicio pero si que deben controlar con especial cuidado las finanzas públicas.

Y como este años es de elecciones en las Falklands, por tanto la revisión del sistema impositivo queda para después de noviembre cuando se confirme la integración del nuevo Legislativo.