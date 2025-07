Ecuador: Noboa despide a 5.000 empleados públicos

Este es el mayor recorte de Noboa desde que asumió el cargo en noviembre de 2023

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó una importante reestructuración de su gobierno, reduciendo el número de ministerios de 20 a 14 y el de secretarías de 9 a 3. Esta medida también incluye el despido de 5.000 funcionarios para aumentar la eficiencia mediante la reducción del déficit y cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, estos recortes responden al objetivo de crear un Estado más eficiente que brinde servicios públicos de calidad. Los despidos son resultado de un proceso de análisis institucional y no tienen motivaciones políticas, argumentó. Cabe destacar que médicos, enfermeras, docentes, policías, militares y personas de grupos vulnerables están exentos de los despidos.

Esta reducción se alinea con los objetivos generales de Noboa de reducir el déficit estatal y cumplir con las metas de un acuerdo de 5.000 millones de dólares con el FMI del año pasado. La medida implica principalmente la fusión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la transferencia de los Ministerios de Cultura y Deportes y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación al Ministerio de Educación; la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno; y la transferencia del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía y Minas.

Además, el Ministerio de Turismo se fusionará con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se transferirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros cambios.

En el sector de seguridad, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 pasarán a reportar al Ministerio del Interior, en vez de hacerlo directamente a la presidencia.

Asimismo, Jaramillo aclaró que los 5.000 despidos son independientes de las fusiones ministeriales y tienen como objetivo específico mejorar la eficiencia administrativa. Afirmó que entre los despidos se encontrarán funcionarios que obstruyan el trabajo eficiente o vinculados a mafias atrincheradas en las instituciones estatales.

“El resultado de este enfoque en la eficiencia ha sido detectar que hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que queremos realizar en las distintas secretarías”, declaró Jaramillo. “No podemos mantener a funcionarios que impiden que el trabajo se realice con excelencia y transparencia. No podemos tolerar que hombres y mujeres, al ser contactados para un servicio público, respondan: 'No hay sistema' y no ofrezcan una solución”, añadió.

El gobierno planea abrir un número menor de nuevas plazas para jóvenes tras estos despidos inmediatos, que se realizarán de acuerdo con la legislación laboral, con indemnización por despido.