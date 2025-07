Bolsonaro condenado por comentarios sobre mujeres venezolanas

La defensa de Bolsonaro planea apelar la sentencia

Un tribunal de apelaciones de Brasilia revocó este jueves la absolución del expresidente Jair Bolsonaro en primera instancia en el caso relacionado con sus comentarios sobre adolescentes venezolanas y le ordenó pagar R$150.000 (US$27.165) en concepto de daño moral colectivo por insinuar que las jóvenes eran prostitutas.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT) al resolver una apelación del Ministerio Público.

Por mayoría de votos, la Quinta Sala del tribunal determinó que las declaraciones del expresidente causaron “sufrimiento y acoso” a las adolescentes y sus familias. La frase 'pintó un panorama' en referencia a las adolescentes, sumada a la inferencia directa y maliciosa de que ganarse la vida se refiere a la explotación sexual o la prostitución, cosifica a las jóvenes, las sexualiza e insinúa, de manera inaceptable, una situación de vulnerabilidad y disponibilidad sexual. Este enfoque es manifiestamente misógino, ya que vincula la apariencia física femenina con una connotación sexual peyorativa, y aporofóbico, ya que asocia la condición social de las personas migrantes y las dificultades económicas con la supuesta necesidad de la prostitución”, dictaminó el tribunal.

Durante la campaña electoral de 2022, Bolsonaro concedió una entrevista a un canal de podcast y relató que, durante una visita a la ciudad de São Sebastião, en el Distrito Federal (DF), en 2021, se encontró con adolescentes venezolanas bien vestidas, lo que, en su opinión, demostraba que estaban siendo sometidas a explotación sexual para “ganarse la vida”.

“Estaba en Brasilia, en la comunidad de São Sebastião, si no me equivoco, un sábado, en mi moto. Paré la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas. Tres o cuatro. Guapas. De catorce o quince años. Bien arregladas, un sábado, en una comunidad. Y vi que se parecían bastante. Tuve una corazonada, así que volví. ¿Puedo entrar en su casa? Entré. Había unas 15 o 20 chicas, un sábado por la mañana, preparándose, todas venezolanas. Y pregunté: 'Chicas guapas de 14 o 15 años, preparándose un sábado para qué? Para ganarse la vida',” dijo Bolsonaro.

Además de pagar una indemnización, el expresidente tiene prohibido coaccionar a niños, niñas y adolescentes para que reproduzcan gestos violentos, difundir imágenes de menores en internet y usar palabras con connotaciones sexuales en situaciones que involucren a menores.

Se puede presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ). El abogado de Bolsonaro, Marcelo Bessa, afirmó que la defensa del expresidente se mostró sorprendida por la decisión, ya que “los fundamentos adoptados por la Corte ignoran por completo las decisiones definitivas dictadas por el Tribunal Superior Electoral y el Supremo Tribunal Federal al respecto, citan pruebas que no constan en el expediente y, por estas razones, la referida decisión ciertamente no prevalecerá en el Tribunal Superior de Justicia”. (Fuente: Agencia Brasil)