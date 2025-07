Eduardo Bolsonaro no renuncia ni regresa

Eduardo Bolsonaro afirmó que permanecería en Estados Unidos tres meses más

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro declaró que no planea renunciar a su escaño en la Cámara de Diputados, a pesar de que la licencia que se le concedió en marzo venció este domingo. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro se mudó a Estados Unidos, alegando persecución política.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, la licencia de 120 días ha finalizado y podría ser destituido si no regresa a Brasil.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el diputado afirmó que podrá “ejecutar su mandato” durante tres meses más. “No renunciaré bajo ninguna circunstancia. Si quiero, puedo ejercer mi mandato al menos durante los próximos tres meses”, afirmó.

Eduardo está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por sus acciones ante el gobierno estadounidense, promoviendo medidas de represalia contra Brasil y jueces del STF para bloquear el avance de los procesos penales en el intento de golpe de Estado, en el que su padre está acusado.

Durante la transmisión, el congresista volvió a criticar al juez Alexandre De Moraes y se burló de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de suspender las visas de los jueces del STF.

También comentó sobre la decisión en la que Moraes declaró que el congresista “intensificó su conducta ilegal” y ordenó que se incluyeran en la investigación entrevistas y publicaciones recientes en redes sociales.

“Quien dice que se ha ofendido [De Moraes] lo toma y lo añade al caso que abrió. Quien me va a juzgar verá lo que hago en redes sociales. Así que, a ustedes, de la Policía Federal que me están observando, un fuerte abrazo. Depende de quién sea, no tendrán suerte”, dijo.

El congresista también defendió una amnistía para Jair Bolsonaro y dijo estar “dispuesto a llegar hasta el final”.

“Es para entender que no habrá vuelta atrás. No se trata de esperar a ver si funciona más tarde, de encontrar un punto medio. No estoy aquí para eso”, añadió. El viernes pasado, Bolsonaro padre fue obligado a usar una tobillera electrónica y se le prohibió salir de su domicilio entre las 19:00 y las 6:00 por orden de De Moraes, después de que la Fiscalía General de la República afirmara que el expresidente representaba un riesgo de fuga. Se espera que sea juzgado por el STF en septiembre.

En un comunicado, la defensa de Bolsonaro afirmó haber recibido con sorpresa e indignación la imposición de severas medidas cautelares en su contra, dado que hasta la fecha su cliente siempre ha acatado todas las determinaciones del Poder Judicial. (Fuente: Agencia Brasil)