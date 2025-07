Embraer compara aranceles de Trump con desaceleración de la Covid-19

Embraer tiene potencial para adquirir US$21.000 millones en equipos estadounidenses para las aeronaves durante los próximos cinco años, explicó Gomes Neto

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer, el tercero más grande del mundo después de Boeing y Airbus, estimó que los aranceles anunciados por Estados Unidos contra Brasil podrían tener un impacto similar al de la pandemia de Covid-19, cuando la compañía experimentó una caída del 30% en sus ingresos y tuvo que reducir su plantilla en alrededor del 20%.

Según Embraer, se espera que el aumento de aranceles incremente el precio de cada aeronave vendida a EE. UU. en aproximadamente R$50 millones (US$9,01 millones). Considerando el período hasta 2030, el impacto podría representar R$20 mil millones (US$3,6 mil millones) en aranceles. Según el director ejecutivo de la compañía, Francisco Gomes Neto, se espera que el cambio en los precios de las aeronaves provoque cancelaciones de pedidos, aplazamientos de entregas, revisiones de los planes de producción, una disminución en la generación de efectivo y una reducción de las inversiones. “No hay forma de reasignar los pedidos de clientes estadounidenses a otros mercados. No hay forma de reasignar estos pedidos. Los aviones no son materias primas. El mayor mercado de aviones ejecutivos está en Estados Unidos. No hay forma de reposicionarlos en otros mercados”, declaró Gomes en una entrevista.

Las exportaciones a clientes estadounidenses representan el 45% de la producción de aviones comerciales de la compañía y el 70% de su producción de aviones ejecutivos. Según el director ejecutivo, el arancel del 50% podría imposibilitar la venta de aeronaves a Estados Unidos. “Una tasa impositiva del 50% es prácticamente un embargo. No es solo para Embraer, es para cualquier empresa. El 50% dificulta o inviabiliza las exportaciones a cualquier país. Es una tasa muy alta. Y para las aeronaves, tiene un impacto aún mayor debido al alto valor añadido del producto”, afirmó Gomes Neto.

El arancel a Brasil también afectará a los productores estadounidenses, lo que podría facilitar una posible negociación, afirmó el director ejecutivo de Embraer. Según él, durante los próximos cinco años, hasta 2030, Embraer tiene el potencial de adquirir US$21 mil millones en equipos estadounidenses para las aeronaves producidas por la empresa brasileña. “Por eso creemos que una solución negociada es posible”, sostuvo.

“Fuimos a Estados Unidos para demostrárselo. Lo entienden, pero desean que las negociaciones bilaterales avancen, como ya buscan en varios otros países”, añadió.

Gomes Neto expresó asimismo su confianza en un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos, similar al recientemente anunciado por los estadounidenses y el Reino Unido, con el regreso de aranceles cero para el sector aeronáutico.

“Hubo concesiones de ambas partes, y en el caso del sector aeroespacial, la tasa fue del 10 %. Somos optimistas sobre la situación, y este ejemplo del acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos también es una buena base para Brasil”, añadió. (Fuente: Agencia Brasil)