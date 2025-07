Anuncian reducción de la edad para votar en el Reino Unido a 16 años

Las encuestas mostraron que más del 30 % de los jóvenes de 16 y 17 años votarían por el Partido Laborista

El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, anunció este jueves una importante “reestructuración democrática” que incluye la reducción de la edad para votar a los 16 años para todas las elecciones del Reino Unido, probablemente a partir de las próximas elecciones generales de 2029. Esta medida ha sido recibida con acusaciones de “cinismo descomunal” por parte del opositor Partido Conservador, que argumenta que no es más que un intento partidista de aumentar las posibilidades electorales del Partido Laborista, ya que las encuestas sugieren que los jóvenes de 16 y 17 años tienen mayor probabilidad de votar por ellos.

Además del cambio de edad para votar, las reformas también abarcan:

Flexibilización de las leyes de identificación de votantes: Los votantes ahora podrán usar tarjetas bancarias emitidas por el Reino Unido como forma de identificación en los colegios electorales. Este cambio busca abordar las preocupaciones planteadas por la Comisión Electoral, que determinó que el 4% de quienes no votaron en las Elecciones Generales de 2024 (aproximadamente 750.000 personas) alegaron la falta de un documento de identidad válido como motivo para no votar.

Medidas enérgicas contra las donaciones extranjeras: Las nuevas normas exigirán la verificación de las donaciones políticas superiores a 500 libras esterlinas provenientes de asociaciones no constituidas (a menudo utilizadas como “sociedades fantasma”) para evitar la influencia extranjera en la política británica. La Comisión Electoral también tendrá mayores facultades para imponer multas más severas, de hasta 500.000 libras esterlinas, por incumplimiento de las normas de financiación política.

Protección de candidatos y activistas: Se endurecerán las sanciones por intimidación y acoso a activistas electorales, y las direcciones particulares de los candidatos ya no estarán disponibles públicamente para mejorar su seguridad. La investigación de la Comisión Electoral sobre las Elecciones Generales de 2024 mostró que el 55% de los candidatos sufrieron abusos, y algunas fuentes afirman que el 70% experimentó al menos una forma de abuso o acoso. Starmer defiende la reducción de la edad para votar argumentando que, si los jóvenes de 16 y 17 años pueden trabajar y pagar impuestos, deberían tener voz y voto en el gasto de su dinero. Si bien se considera que la medida beneficia al Partido Laborista, también se reconoce que los patrones de voto en el futuro podrían cambiar, lo que podría beneficiar a otros partidos como Reform UK, que ha visto un creciente apoyo entre los jóvenes.

En respuesta a la medida, el exministro conservador James Cleverly criticó duramente: “El cinismo es impresionante. ¿Acaso el Partido Laborista dice: los niños deberían tener derecho a votar? ¿O que los jóvenes de 16 años ya no son niños? Cualquiera de las dos respuestas abre la caja de Pandora con respecto a otros derechos y responsabilidades para los jóvenes de 16 y 17 años”. El ministro de Comunidades en la Sombra, Paul Holmes, declaró: “Los jóvenes de dieciséis años podrán votar en las elecciones, pero no presentarse como candidatos, y podrán votar, pero no podrán comprar un billete de lotería, consumir alcohol, casarse ni ir a la guerra. Sir Keir declaró: ”Creo que es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar, porque tienen la edad suficiente para salir a trabajar y para pagar impuestos“. Creo que si pagas, deberías tener la oportunidad de decir en qué quieres que se gaste tu dinero.

Una encuesta realizada hoy por Merlin Strategy reveló que el Partido Laborista es el partido más popular entre los jóvenes de 16 y 17 años, con un 33%. El Reformista ocupa el segundo lugar con un 20%.

En el siglo XIX, solo los terratenientes adinerados tenían el privilegio de emitir su voto, dejando a la clase trabajadora y a las mujeres totalmente excluidas. El momento decisivo llegó en 1918, cuando las mujeres mayores de 30 años propietarias finalmente obtuvieron el voto, gracias a años de incansable campaña de las sufragistas. Diez años después, en 1928, la edad límite para las mujeres se redujo a 21 años, poniéndolas en igualdad de condiciones con los hombres.

En 1969, se alcanzó otro hito importante: la edad mínima para votar se redujo de 21 a 18 años, reconociendo la creciente voz política de los ciudadanos más jóvenes.

También se creará un nuevo Certificado Digital de Autorización Electoral para garantizar el Registro Electoral. Los funcionarios pueden satisfacer las necesidades digitales de los votantes, reducir los costos de impresión y garantizar una entrega más rápida.

Un sistema de registro de votantes cada vez más automatizado también facilitará el registro electoral y reducirá la necesidad de completar sus datos en diferentes servicios gubernamentales en múltiples ocasiones.

La viceprimera ministra, Angela Rayner, declaró: ”Durante demasiado tiempo, la confianza pública en nuestra democracia se ha visto dañada y se ha permitido que la fe en nuestras instituciones disminuya. Estamos tomando medidas para derribar las barreras a la participación, lo que garantizará que más personas tengan la oportunidad de participar en la democracia del Reino Unido, apoyando nuestro Plan para el Cambio y cumpliendo nuestro compromiso declarado de otorgar el derecho al voto a los jóvenes de dieciséis años“.

”No podemos dar por sentada nuestra democracia; al proteger nuestras elecciones del abuso e impulsar la participación, fortaleceremos las bases de nuestra sociedad para el futuro“.

La ministra para la Democracia, Rushanara Ali, declaró: ”Estamos modernizando nuestra democracia para que sea apta para el siglo XXI“. Al cumplir nuestro compromiso en el manifiesto de extender el voto a los jóvenes de 16 y 17 años, estamos dando un paso generacional hacia adelante para restaurar la confianza pública e impulsar la participación en las democracias del Reino Unido.

Aprendiendo de países como Australia y Canadá, que cuentan con altas tasas de registro legítimo de votantes mediante sistemas automatizados, el gobierno llevará la democracia del Reino Unido al siglo XXI.

Impulsar la participación es crucial para restaurar la fe en la democracia, y la incorporación de la tarjeta de identificación de veterano el año pasado a las formas aceptadas de identificación de votantes fue solo el comienzo. Con los nuevos planes, el gobierno va más allá al permitir el uso de tarjetas bancarias emitidas en el Reino Unido como identificación al votar, lo que facilita enormemente que más votantes cumplan con los requisitos.

La introducción de las comprobaciones ”Conozca a su donante” aumentará el escrutinio de estos aportes, lo que obligará a los receptores a comprobaciones más rigurosas para reducir el riesgo de que entren donaciones ilegítimas en el sistema, protegiendo así de la interferencia extranjera. Esto eliminará lagunas legales, reforzará nuestra democracia y protegerá a nuestros ciudadanos de quienes buscan socavar y perjudicar a nuestra sociedad.

Para implementar estos cambios, presentaremos un proyecto de ley electoral. Este proyecto de ley cumplirá los compromisos del manifiesto del Gobierno y las ambiciones más amplias establecidas en esta Estrategia, al implementar la legislación necesaria para estas importantes reformas. Un programa posterior de legislación secundaria establecerá los detalles de su implementación y, a su debido tiempo, proporcionaremos más detalles sobre los plazos de implementación.

Nuestra estrategia para unas elecciones modernas y seguras puede consultarse aquí: Restaurando la confianza en nuestra democracia: Nuestra estrategia para unas elecciones modernas y seguras.