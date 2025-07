Premio Nobel afirma que los aranceles de Trump a Brasil tienen motivaciones políticas

En opinión de Krugman, las medidas reveladas por Trump también justifican la apertura de un proceso de destitución en su contra

El economista estadounidense Paul Krugman, experto neokeynesiano y ganador del Premio Nobel, ha criticado duramente al presidente Donald Trump, calificándolo de “malvado y megalómano” tras la imposición de aranceles del 50% a todos los productos brasileños, e insistió en que la medida repercutió en su propio país.

Krugman, columnista de The New York Times y exprofesor de economía en el MIT y la Universidad de Princeton, señaló: “Normalmente no escribo artículos vespertinos. […] Pero la última carta de Trump, que impone un arancel del 50% a Brasil, marca un nuevo punto de inflexión y creo que merece un boletín especial. Después de todo, es a la vez malvado y megalómano”, escribió en una publicación titulada “El Programa de Protección al Dictador de Trump: Uso de aranceles para combatir la democracia”. El experto afirmó que no existían razones económicas que justificaran tal medida, describiéndola como un intento de exonerar al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado.

“Observen que Trump apenas finge que existe una justificación económica para esta acción. Se trata de castigar a Brasil por enjuiciar a Jair Bolsonaro”, escribió en su blog.

“Bolsonaro, como probablemente la mayoría de los lectores saben, es el anterior presidente de Brasil, quien perdió las últimas elecciones, pero intentó mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado que anularía las elecciones. Por supuesto, eso suena familiar”, dice el texto.

Krugman se refiere al episodio del asalto al Capitolio en 2021 por partidarios de Donald Trump tras su derrota en las urnas ante Joe Biden. Los invasores fueron condenados en 2023, pero Trump les concedió un indulto presidencial al comienzo de su segundo mandato. En su mensaje al gobierno brasileño, Trump mostró su preocupación por liberar a su aliado político de la condena en la investigación ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

“La forma en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder muy respetado en todo el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional. Este juicio no debería llevarse a cabo. ¡Es una cacería de brujas que debe terminar de inmediato!”, argumentó Trump.

En opinión de Krugman, Trump es un “aspirante a dictador” que intenta ayudar a otros como él. “Ahora Trump intenta usar aranceles para ayudar a otro aspirante a dictador. Si todavía pensaban que Estados Unidos era uno de los buenos del mundo, esto debería decirles de qué lado estamos hoy en día”, afirmó.

El economista estadounidense utiliza datos de 2022 de la Organización Mundial del Comercio que muestran que Brasil tiene a China como su principal socio comercial, con el 26,8% de sus exportaciones. Estados Unidos representa el 11,4%. “¿De verdad se imagina Trump que puede usar aranceles para intimidar a una enorme nación, que ni siquiera depende mucho del mercado estadounidense, y obligarla a abandonar la democracia?”, se preguntó.

En opinión del premio Nobel, las medidas reveladas por Trump también justifican la apertura de un proceso de destitución en su contra. (Fuente: Agencia Brasil)