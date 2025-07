Convocan a embajadores de Alemania y Francia en Montevideo por crisis de pasaportes

Francia admite a uruguayos con normalidad, pero no puede tramitar solicitudes de visado para estancias superiores a 90 días

La ministra interina de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, y la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, convocaron este jueves a los embajadores de Francia y Alemania para consultas sobre la crisis derivada del nuevo formato de pasaporte, que dificulta la entrada y la solicitud de visas.

Si bien el embajador de Alemania, Stefan Duppel, publicó en X que su país no aceptaría estos nuevos pasaportes para la entrada, ni siquiera para estancias cortas, ni procesaría solicitudes de visa con ellos por no incluir el lugar de nacimiento del titular, el consulado francés señaló que actualmente no puede aceptar solicitudes de visa mientras el nuevo documento se encuentra en proceso de análisis en Europa, pero que no se aplican restricciones de entrada a los turistas uruguayos, siempre que no tengan intención de permanecer más de 90 días.

Francia “nunca ha dejado de aceptar” los nuevos pasaportes, y los problemas actuales están relacionados con los trámites de visas de larga duración para estudiantes, no con la entrada general, aclaró la Cancillería uruguaya.

“Actualmente no podemos aceptar solicitudes de visa para este nuevo modelo”, especificó la Embajada de Francia. Ante esta situación, ambos embajadores trabajan activamente para encontrar una solución que garantice la libre circulación de los ciudadanos uruguayos.

Los cambios al pasaporte, introducidos en abril, se comunicaron debidamente a todas las embajadas en Montevideo y a las embajadas uruguayas en el exterior.

Además, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también está abordando el asunto. En lugar de citar de inmediato al canciller Mario Lubetkin, se solicitó información a funcionarios técnicos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de la Dirección de Asuntos Consulares para comprender los motivos de la decisión de ambos países europeos.

El proceso de rediseño del pasaporte comenzó durante la administración anterior, que finalizó el 28 de febrero, y se completó durante el actual gobierno, según se informó también en Montevideo, donde las autoridades insisten, en principio, en que el nuevo documento cumple con las normas internacionales de aviación civil. Los cambios responden a cuestiones internacionales de derechos humanos relativas a la facilitación de la movilidad, la libre circulación y la identidad, sin discriminación. El Artículo 3.7 del Documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), emitido en 2021, establece que “la inclusión del lugar de nacimiento es opcional”.

Las modificaciones “reflejan nuestro compromiso con la mejora continua, la precisión documental y la seguridad internacional, aportando mayor claridad al vínculo jurídico entre el titular del pasaporte y el Estado uruguayo”, argumentó también el Gobierno uruguayo.