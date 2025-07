Agricultores franceses desfilan con vacas frente a la Embajada de Brasil

Los manifestantes reaccionaron ante declaraciones del presidente Emmanuel Macron

Un centenar de agricultores y ganaderos franceses desfilaron este miércoles frente a la Embajada de Brasil en París con vacas Charolais y camisetas con la leyenda “¡Productores de carne furiosos!”, mientras la Federación Nacional de la Carne de Vacuno (FNB) manifestaba su firme oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) propuesto entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

El líder de la FNB, Patrick Benezit, condenó el acuerdo, calificándolo de “competencia desleal” que impactaría negativamente los precios, los mercados y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. La ganadera Angélique Delaire también criticó al presidente francés, Emmanuel Macron, acusándolo de inconsistencia en su apoyo a la soberanía alimentaria. “Cada vez que Macron nos habla, nos dice: 'No se preocupen, defenderé la soberanía alimentaria francesa, no hay problema', pero luego tenemos la impresión de que, cuando no está delante, no es eso lo que realmente hace”, declaró a la AFP.

La FNB organizó la protesta en respuesta a la reciente declaración de Macron, que indicaba la disposición de Francia a firmar el acuerdo para finales de 2025, siempre que se introdujeran ciertos cambios.

Conforme al TLC, las exportaciones europeas de productos manufacturados a Sudamérica (como automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas) aumentarían, facilitando al mismo tiempo la importación de productos agrícolas sudamericanos, como carne, azúcar, arroz y soja. Los agricultores y legisladores franceses consideran estas importaciones agrícolas una amenaza importante para sus sectores.

También asistieron a la manifestación algunos legisladores, como los diputados Julien Dive (conservador) y Mélanie Thomin (socialista), a quienes se unió Arnaud Rousseau, presidente de la Unión Nacional de Agricultores (FNSEA). (Fuente AFP)