Lula publica contundente respuesta a las declaraciones de Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se quedó callado tras la carta del miércoles de su colega estadounidense Donald Trump y publicó una respuesta abierta en X, tanto en portugués como en inglés:

”Ante la declaración pública del presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales la tarde del miércoles (9), es importante destacar lo siguiente:

Brasil es una nación soberana con instituciones independientes y no aceptará ninguna forma de tutela.

Los procesos judiciales contra los responsables de la planificación del golpe de Estado son competencia exclusiva del Poder Judicial brasileño y, por lo tanto, no están sujetos a ninguna interferencia o amenaza que pueda comprometer la independencia de las instituciones nacionales.

En el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza el contenido de odio, el racismo, la pornografía infantil, las estafas, el fraude y los discursos contra los derechos humanos y la libertad democrática.

In light of the public statement made by U.S. President Donald Trump on social media on the afternoon of Wednesday (9), it is important to highlight the following:



Brazil is a sovereign nation with independent institutions and will not accept any form of tutelage.



The judicial…