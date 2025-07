No es posible la candidatura presidencial de Evo Morales

El TSE rechazó todas las solicitudes de los partidarios de Evo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia rechazó este martes todas las solicitudes de los partidarios del expresidente Evo Morales, confirmando que no se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales del 17 de agosto.

El TSE ratificó que no se había registrado ninguna candidatura de Morales, ni a través del partido “Instrumento Político Evo Pueblo” ni del propio expresidente.

Además, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo el reconocimiento de la dirección partidaria fijada en el Congreso Nacional Ordinario, celebrado en mayo de 2024, rechazando la pretensión de Morales de recuperar el control, en consonancia con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de noviembre de 2024.

Asimismo, se denegó la solicitud de Pan-Bol, otro partido a través del cual Morales pretendía participar, de recuperar su personería jurídica. El TSE citó una sentencia constitucional que impide a esta fuerza política participar debido a que no alcanzó el umbral del 3% de los votos en elecciones anteriores.

“Por mandato del Artículo 203 de la Constitución Política del Estado, 'Las decisiones y fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso alguno. En este marco, el Tribunal Supremo Electoral debe acatar lo dispuesto en los Autos y Sentencias Constitucionales; por lo tanto, no es posible acceder a las solicitudes formuladas en los puntos 1 y 2 de la demanda'”, dictaminó el TSE, señalando que no existe ningún partido registrado bajo el nombre de “Evo Pueblo” ni ninguna persona inscrita como candidato bajo el nombre de Morales.

En este contexto político, líderes cívicos, en particular el Comité Pro Santa Cruz, han anunciado manifestaciones a nivel nacional para el 22 de julio para exigir garantías de que se celebrarán las elecciones del 17 de agosto, a pesar de los supuestos intentos de los partidarios de Morales de evitarlas. El grupo también exige que se emprendan acciones legales contra Morales, a quien consideran “terrorista”, incluyendo su encarcelamiento, acusándolo a él y a sus partidarios de intentar sembrar el caos.

Por el contrario, la Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo de Bolivia (Csutcb), que apoya a Morales, se ha comprometido a impedir la celebración de elecciones sin Morales como candidato y ha instruido a sus afiliados a obstruir las actividades de campaña en las zonas rurales.

Esta situación pone de manifiesto la profundización de la crisis política en Bolivia, marcada por fuertes divisiones sobre la legitimidad del proceso y el papel de Morales en el futuro del país.