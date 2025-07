Mujer baleada en consulado brasileño en Ciudad del Este

El agresor intentó suicidarse y dejó una nota a su familia

El ciudadano brasileño Cássio Mussawer Montenegro abrió fuego este jueves aproximadamente a la 1:30 p. m. contra Prima Felicia Benítez de Cantuni, exjueza de 78 años que trabaja como asesora legal en el Consulado de Brasil en Ciudad del Este. Durante el ataque en la misión diplomática, la mujer recibió un disparo en el brazo izquierdo. El personal de seguridad respondió al fuego. El agresor intentó suicidarse, pero no lo logró. Ambos se encuentran hospitalizados, confirmó el jefe de la Policía de Alto Paraná, Crío Feliciano Martínez.

Las imágenes de vigilancia muestran a Benítez hablando con un guardia de seguridad cuando Montenegro comenzó a disparar, y ella se arrastró hasta un lugar seguro. Tras los disparos iniciales, que también impactaron en la fachada del consulado, Montenegro se quedó sin municiones. Recargó su arma a pocos metros de distancia y regresó a la entrada, donde se disparó en la cabeza. Se encuentra en estado crítico con heridas graves en la cabeza. En el lugar se encontraron un revólver calibre 38 mm y una nota de suicidio. En la carta, Montenegro expresó que “no soporta el dolor” y dejó “a las autoridades con el peso de mi corazón y el historial de mis peticiones”.

Sus publicaciones en redes sociales indican que criticaba al gobierno y afirmaba haber sufrido graves violaciones de sus derechos fundamentales debido a la corrupción judicial en São Paulo. Anteriormente se había postulado para el concejo municipal de Foz do Iguaçu, sin éxito.

“Querida familia, no soporto el dolor y he decidido irme. Dejo a las autoridades con el peso de mi corazón y el historial de mis peticiones. Quisiera ser enterrado junto a mi padre en nuestra propia tierra. Me voy en paz a la casa del Creador. Quisiera que mis bienes se dividieran equitativamente entre mi madre y mis hermanos”, decía la carta firmada Casio M. Montenegro.