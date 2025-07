Presidente paraguayo destaca logros de su administración

Peña también instó a algunos legisladores a priorizar el bien común

El presidente paraguayo, Santiago Peña, presentó su segundo informe de gestión al Congreso, destacando los logros de su administración durante los últimos dos años en áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad y desarrollo social.

El mandatario ponderó los 33 años de democracia ininterrumpida de Paraguay y su crecimiento económico, al tiempo que resaltó una tasa de crecimiento anual promedio del 4% entre 2003 y 2024, la deuda pública más baja de América Latina, una inflación controlada y la reciente obtención del grado de inversión.

Además, puso de relieve la importancia de la justicia social, destacando la reducción de la pobreza total del 22,3% al 20,1% y de la pobreza extrema del 4,7% al 4,1% en 2024, con énfasis en el programa “Hambre Cero en las Escuelas”, que proporciona comidas a más de un millón de niños, genera empleo para 20.000 trabajadores (en su mayoría mujeres) y apoya la agricultura local. Otras iniciativas sociales incluyen pensiones universales para adultos mayores, el programa “Tekoporâ Mbareté”, la titulación de tierras y la vivienda asequible a través de “Che Roga Porâ”.

También destacó un récord de más de 793.000 trabajadores registrados en el IPS, con más de 85.000 nuevas incorporaciones en 22 meses. Peña también habló sobre programas para la infancia, como “Semillas del Futuro” y “Familias de la Guarda”, que construirán 100 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia.

En materia de salud, Peña reconoció los desafíos pasados, pero se comprometió a una inversión sin precedentes en infraestructura hospitalaria, citando proyectos en Coronel Oviedo e Itapúa, además de planes para varias otras ciudades.

En materia de educación, subrayó el programa “Becas del Gobierno Paraguayo”, que otorgará 6.796 becas en 2025, y la creación de 17 escuelas modelo. Peña concluyó reafirmando su compromiso con un Paraguay unificado con justicia social, estabilidad económica y atención médica y educación de calidad. También aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus oponentes, afirmando que el Congreso actual es el “más democrático de la historia” y criticando a quienes “gobiernan desde puestos cómodos” sin comprender las necesidades de la ciudadanía.

Enfatizó que el modelo paraguayo es reconocido mundialmente y que el país es conocido por sus elecciones, no por golpes de Estado, instando a una profundización de la democracia para evitar el “populismo y la izquierda obsoleta”.

El presidente también admitió que no estaba pintando un panorama edulcorado del país e insistió en que el actual es el Congreso más democrático de la historia de Paraguay. “Algunos críticos que nunca han tenido que enfrentarse a una elección partidista hablan de una aplanadora. Esos mismos críticos olvidan que tenemos el Congreso más democrático de nuestra historia. Quienes no tienen voto nunca te querrán; no saben lo que es caminar por las calles y pedir el voto a la gente”, dijo Peña, al tiempo que instó a algunos legisladores a priorizar el bien común.

“Puede parecer un día cualquiera, pero es un día de celebración y de encuentro para venerar la democracia. El presidente de la República destaca sus logros, legisladores afines los destacan y la oposición los critica. Los medios de comunicación informan que el presidente pintó otro país”, añadió.