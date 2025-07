Cabello describe el alcance de las operaciones antiterroristas

Cabello vinculó estas actividades terroristas a la líder opositora María Corina Machado

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó este martes de nuevos presuntos complots terroristas de la “ultraderecha” en connivencia con narcotraficantes y agentes extranjeros. Afirmó que se trata de una conspiración única y coordinada, que ha sido desbaratada con detenciones en varios estados, entre ellas de jueces, alcaldes y policías.

“Estados Unidos sigue planificando complots contra Venezuela”, dijo Cabello, quien acusó específicamente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. de estar implicado, citando un vídeo del narcotraficante detenido Armando García Miragaya quien supuestamente reveló una conspiración con agentes del FBI.

Mostró un alijo de armas incautadas, incluidos lanzagranadas y ametralladoras, indicando que estaban destinadas a atentados terroristas, no al narcotráfico. “Esas armas no eran para el narcotráfico, sino para realizar atentados terroristas dentro del país”, afirmó.

También vinculó estas actividades con el narcotráfico colombiano e identificó a ex presidentes de ese país Álvaro Uribe e Iván Duque como los líderes políticos de esta supuesta trama. Cabello asimismo hizo hincapié en una supuesta conexión entre la líder opositora María Corina Machado y estas actividades.

Además, Cabello, también vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, mencionó la captura del ciudadano venezolano Marco José Balbuena Rodríguez, alias Patas Largas, procedente del estado Zulia, desde donde se trasladó a Sucre (noreste) y señaló que cuatro individuos, entre ellos dos mujeres, fueron detenidos en Los Ruices, Miranda. Entre ellos estaban Eleomar Vargas (“Zacaría”) y Marlon Meza, a quienes se les encontraron fusiles, granadas y teléfonos móviles.

Además, el colombiano Ender Yesid Gómez Soto fue sorprendido transportando equipos de radio vinculados a cinco artefactos explosivos detonados a distancia. Aunque afirmó que estaba visitando a unos primos en Palmira, planeaba atentados contra infraestructuras públicas y personalidades políticas, señaló Cabello. Gómez Soto declaró que el 9 de junio recibió 700.000 pesos colombianos de una persona conocida como “Abel” para transportar explosivos ocultos en una rueda de repuesto hasta Ureña. Los explosivos estaban destinados a atentados en Caracas contra Fuerte Tiuna, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo y la embajada de Colombia. También admitió haber transportado el año pasado a cuatro individuos -dos venezolanos, un colombiano y un extranjero que “no hablaba bien español”- que supuestamente planeaban atentados terroristas contra dirigentes políticos venezolanos.

Por otra parte, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “persona non grata” y exigió el cierre de la oficina de la OACNUDH en Venezuela, tras el silencio de Türk sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, en particular en relación con 18 niños detenidos en Estados Unidos y 252 venezolanos presuntamente “golpeados y torturados” en El Salvador.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, acusó a Türk de cómplice de secuestro y de hipócrita, y pidió al pueblo venezolano que protestara y exigiera la devolución de sus hijos. Otros diputados se hicieron eco de estos sentimientos, acusando a Türk de violar las convenciones de derechos humanos al no atender las situaciones de los migrantes venezolanos y exigiendo su enjuiciamiento.